Futbolista implicado en accidente de tránsito que dejó un fallecido: Bajo investigación policial

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente de tránsito ha puesto bajo investigación policial a un futbolista del Inter de Milán. Según los primeros reportes, el deportista golpeó con su auto contra un adulto mayor, quien debido al impacto perdió la vida.

Arquero del Inter de Milán involucrado en accidente

El arquero Josep Martínez, de tan solo 27 años de edad, se ha visto envuelto en un desagradable suceso que ha causado gran revuelo. Pues bien, según las primeras diligencias y reportes de medios internacionales como 'La Reppublica', el futbolista se encontraba conduciendo su auto por la Vía Bérgamo en dirección al centro de entrenamiento del Inter de Milán hasta que, de pronto, alrededor de las 9:30 de la mañana de este martes, 28 de octubre, fue protagonista del accidente de tránsito.

Cuando estaba en la localidad de Fenegrò, en la provincia de Como; impactó contra un hombre de 81 años en sillas de ruedas eléctrica, que según los primeros reportes de los Carabinieri, habría invadido el carril contrario, cerrando el paso al vehículo de Martínez, tras, aparentemente, sufrir una descompensación. Pese a que arquero español trató de frenar, no pudo evitar la tragedia.

Se reveló también que el deportista intentó socorrer con primeros auxilios a la víctima, un mecánico ya jubilado. Llamó a los servicios de emergencia, que se trasladaron al lugar de los hechos en helicóptero y también con una ambulancia, pero lamentablemente el hombre había fallecido en el acto.

Futbolista intentó salvar al adulto mayor

El club del Inter de Milán confirmó que Josep se encuentra en estado de shock y que el entrenamiento y la conferencia de prensa previstos para este martes fue cancelado. Martínez, originario de Alzira, España, llegó a 'Los Negriazules' tras su paso por la UD Las Palmas y el RB Leipzig. Aunque no ha sido titular habitual, forma parte del plantel que disputa la Serie A y la Champions League.

Asimismo, se dio a conocer que el jugador se ha sometido a los habituales test y pruebas de alcoholemia, como manda el protocolo de actuación. El Inter de Milán no ha emitido más declaraciones, pero se espera que en las próximas horas se pronuncien sobre el caso.

Este lamentable suceso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados y colegas del fútbol han expresado sus condolencias a la familia del fallecido y su apoyo a Josep Martínez.

¿Josep Martínez podría ir a la cárcel en Italia?

La policía italiana ha comenzado una investigación para esclarecer los detalles del accidente y determinar si existen responsabilidades legales para el futbolista. Por el momento, el segundo arquero del Inter de Milán no presenta cargos en su contra.

Las primeras reconstrucciones de las autoridades apuntan a dos hipótesis: que la víctima pudo haber sufrido un malestar que lo llevó a invadir la vía, o que un despiste provocó que cruzara al carril contrario, lo que desencadenó el fatal desenlace que ha puesto en serios aprietos al guardameta.