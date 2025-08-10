De pagar medio millón a recibir menos de la mitad: La suma que pagó Melgar a Alianza por Jhamir D'Arrigo

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo horas de la sufrida victoria en el interior del país ante Ayacucho FC, las redes sociales de Alianza Lima sorprendieron a sus miles de hinchas al anunciar la desvinculación de Jhamir D'Arrigo. Este hecho se da luego de varios días donde se especuló sobre el destino del futbolista nacional al no ser considerado por Néstor Gorosito.

En primer lugar, se habló de la posibilidad de que el atacante zurdo se sume a las filas de Sport Boys y Cienciano. Sin embargo, los ofrecimientos económicos no convencieron del todo a la directiva blanquiazul por lo que las negociaciones se enfriaron. Finalmente, fue Melgar el equipo que anunció la incorporación del ex Cantolao.

La mínima suma que pagó Melgar por Jhamir D'Arrigo

Gracias a su buena temporada en el equipo arequipeño, Alianza Lima no dudó en pagar la clausula de salida de Jhamir D'Arrigo en el 2024 por un total de medio millón de dólares. El futbolista se había destacado como carrilero en la formación 3-5-2 bajo el mando de Mariano Soso.

Pese a que Alejandro Restrepo implementó ese mismo sistema, el atacante de 25 años no destacó cada vez que saltó al campo de juego con las sedes blanquiazules, repitiéndose lo mismo bajo el mando de 'Pipo' Gorosito. Finalmente, el club de La Victoria decidió cerrar la operación con Melgar a pesar de recibir menos de la mitad por el monto que abonaron en su momento.

🦁 ¡BIENVENIDO DE VUELTA A CASA, JHAMIR! ❤🖤 #RugeJhamir



Nos complace anunciar el regreso a Arequipa de nuestro rojinegro Jhamir D'Arrigo, que se suma al primer equipo para rugir en la presente temporada. 🙌 pic.twitter.com/K6BFyHKNWk — FBC Melgar (@MelgarOficial) August 9, 2025

De acuerdo a los principales portales deportivos del país, el elenco arequipeño solo pagó un total de 150 mil dólares por la carta pase de Jhamir D'Arrigo. Esto representa casi la tercera parte de lo que invirtieron en la temporada anterior.

La emotiva despedida de Jhamir D'Arrigo

Tras concretarse su traspaso al club del Misti, D'Arrigo utilizó su cuenta de Instagram para dejar un sentido mensaje de despedida hacia el equipo victoriano. El jugador señaló que fue un sueño cumplido haber vestido la camiseta de la institución íntima.

"Querido Alianza Lima, muchas gracias por todo el tiempo que me permitiste defender tus colores. Fue un privilegio y fue uno de mis sueños cumplidos. También quiero agradecer a mis compañeros por estar a mi lado en todo momento y al incansable cuerpo auxiliar y a la hinchada por todo este tiempo. Les deseo lo mejor y éxitos en lo que viene, Arriba Alianza toda la vida", precisó.

