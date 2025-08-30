Marco Verratti sueña con el retorno de Lapadula a Pescara: "Ese es nuestro objetivo"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Nuevamente el futuro de Gianluca Lapadula vuelve a estar en incertidumbre. El delantero de la selección peruana no fue tomado en cuenta por el técnico de Spezia para el siguiente partido de la Serie B, pese a que renovó hace poco su contrato con dicho club. Ahora, el jugador italiano Marco Verratti se manifestó sobre un posible regreso de 'Lapagol' al Pescara, del cual es actual directivo.

Verratti se pronuncia sobre Lapadula

Marco Verratti conversó con la prensa italiana y fue consultado sobre la posibilidad de que el delantero de la Blanquirroja retorne a las filas del Pescara. En dicho diálogo aprovechó para revelar que hay buenos recuerdos del paso de 'Lapagol' por el club y subrayó que "sigue siendo un grandísimo jugador".

"Sin duda que todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador. Si hay algo que podemos hacer para reforzar al equipo, ese es nuestro objetivo. Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría", indicó Verratti.

Además, el campeón de Europa con la selección italiana, no ocultó el deseo de volverse a encontrar con Gianluca y resaltó el vínculo especial que existe entre el 'Bambino' y el club italiano. Asimismo, confesó que mantiene comunicación con el ariete dejando abierta la posibilidad de que vuelva a la que alguna vez fue su 'casa'.

"Hablo a menudo con Gianluca, y esperamos que pueda regresar a Pescara. Sigue teniendo un fuerte vínculo con la ciudad y todos guardan buenos recuerdos del delantero. Haremos todo lo posible para reforzar el equipo", afirmó el exfutbolista de Paris Saint Germain.

En tal sentido, las declaraciones de Verratti generan altas expectativas en la afición del Pescara, pues cabe recordar que Lapadula fue figura de la escuadra de la región de Abruzos. Durante la temporada 2015-2016, deslumbró con su cuota goleadora con 30 dianas y su hazaña más importante fue lograr el ascenso a la Serie A de Italia.

Las palabras del presidente del Pescara

Por su parte, quien se sumó a declarar fue el presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Al respecto, decidió confesar que ve con buenos ojos la posibilidad de un retorno del actual jugador de Spezia.

"Necesitamos tres jugadores: Un delantero, un centrocampista y un defensa. Me gustaría recuperar a Lapadula, y estamos trabajando duro en ello para su regreso", expresó el presidente del Pescara.

De esta manera, Marco Verratti expresó el deseo de que Pescara contrate a Gianluca Lapadula, en medio de un futuro incierto para en el Spezia, para el delantero.