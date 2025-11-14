Aldo Corzo confiesa que su papá encaró a Ricardo Gareca por no ser titular en la selección peruana

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, recordó cómo su familia reaccionó ante su escasa participación en la selección peruana, incluyendo un curioso episodio en la Copa América 2019, cuando su papá confrontó al técnico Ricardo Gareca.

Aldo Corzo se molestó con Ricardo Gareca

Aldo Corzo fue uno de los habituales convocados durante el tiempo de Ricardo Gareca al mando de la Bicolor. Aunque no siempre fue indiscutible, el jugador de Universitario de Deportes cumplió y, en el tramo final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018, consiguió incluso ganarse la titularidad.

Sin embargo, en el crucial duelo de vuelta del repechaje contra Nueva Zelanda, el 'Tigre' decidió apostar por Luis Advíncula, dejando a Aldo Corzo nuevamente en el banco.

"Ese día yo estaba molesto con Gareca, pero no lo hice notar. Fue en 2017 y nos estábamos jugando cosas importantes. Estaba recontra caliente", contó el futbolista crema en el programa 'DyT'.

La molestia de Aldo Corzo se prolongó durante los amistosos previos al Mundial, donde reconoció que no recibió muchas oportunidades: "Después vienen los amistosos antes del Mundial y no jugué ninguno de titular. Estaba picón porque yo quería jugar, al menos, un partido para poder competir".

Padre de Aldo Corzo encaró a Ricardo Gareca

La situación no pasó desapercibida para la familia de Aldo Corzo. En la Copa América de Brasil 2019, su padre no dudó en confrontar a Ricardo Gareca al encontrárselo en el evento.

"Recuerdo que mis padres lo encuentran a Gareca un día y mi padre le dice '¿Por qué no pones a mi hijo?' Medio que lo cuadró. Ricardo, siempre respetuoso, le respondió que son las circunstancias y así es el fútbol. Mi mamá lo sacó a mi papá. Cuando mi madre me cuenta yo estaba molesto", recordó Aldo Corzo.

La conversación final de Corzo con Gareca

Con el paso del tiempo, Aldo Corzo tuvo la oportunidad de hablar directamente con Ricardo Gareca sobre su rol en la selección. Durante un microciclo posterior a la Copa América, el técnico mencionó el incidente con su padre.

"Después de la Copa América hablo con Ricardo, en un microciclo. Me cuenta: 'Vino tu padre y me cuadró'. Ricardo me dice que eso es normal porque su padre cuando jugaba Maradona en vez de él también hablaba mal del entrenador. Ese fue el día que yo le pregunté por qué no jugaba (...)", relató Aldo Corzo.

La conversación ayudó a Aldo Corzo a entender las decisiones del técnico, mientras seguía consolidándose como un jugador confiable y comprometido con la selección peruana.

Así, Aldo Corzo recordó cómo su papá enfrentó a Ricardo Gareca tras la falta de titularidad en la selección peruana y cómo esta situación se dio luego del repechaje contra Nueva Zelanda y los amistosos previos al Mundial.