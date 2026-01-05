Pedro Aquino llena de elogios a Pablo Guede: "Se que sus equipos siempre juegan bien"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima viene cumpliendo el tercer jornada de trabajos de su pretemporada pensando en lo que será el 2026. Por estos días, el plantel blanquiazul viene realizando ejercicios de reacondicionamiento físico para luego viajar a Montevideo donde será parte de un torneo internacional de gran prestigio.

Pedro Aquino llena de elogios a Pablo Guede

Parte de los trabajos se vienen realizando en la Videna de San Luis por lo que Pedro Aquino fue abordado por la prensa. Ahí, el volante nacional respondió sobre diversas consultas, entre las que destacó si conocía al flamante director técnico victoriano, Pablo Guede.

El jugador nacido en Sporting Cristal señaló que lo tenía en su radar por su paso en el fútbol mexicano dejando en claro que cuenta con una idea ofensiva por lo que espera que plasme su misma idea durante su estadía en Alianza Lima.

"Ya lo conocía a Pablo Guede, se dio la oportunidad de conocerlo en México. Sé que sus equipos siempre juegan bien, así que espero que no sea la excepción acá. Él viene con muchas ganas, mucho entusiasmo y creo que va a hacer las cosas de la mejor manera", indicó.

Jugadores de Alianza Lima celebrando el gol de Pedro Aquino.

Reconoció poca continuidad

En esa misma línea, Pedro Aquino aseguró que durante el 205 no pudo realizar una pretemporada de manera correcta por lo que luego le costó mantener el ritmo y nivel a lo largo de la temporada. Por ello, señaló que ahora tendrá la oportunidad de comenzar desde cero con una mejor preparación física.

"Muy cansado la verdad, si Dios quiere nos va a ir bien. Estamos trabajando muy fuerte y duro para comenzar bien el año. No venía jugando en México. Vine sin ninguna pretemporada. Eso después me costó un poco pero ahora comenzar de cero creo que me va a ir de la mejor manera", añadió.

Finalmente, señaló que los refuerzos extranjeros como Federico Girotti y Mateo Antoni han caído bien en la interna de Alianza Lima y que con el correr de los días seguirán compenetrándose con el resto de compañeros.

"Van dos días de entrenamiento muy fuerte y creo que ellos tienen su espacio como cualquier jugador que ha venido a Alianza y los hemos recibido de la mejor manera", finalizó.

En resumen, Pedro Aquino llenó de elogios a Pablo Guede asegurando que sus equipos siempre son ofensivos ya que lo conocía de su paso en el fútbol mexicano.