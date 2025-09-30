Jorge Fossati resalta la relevancia del duelo ante Alianza Atlético: "El partido más importante del año"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En la previa del partido que sostendrá Universitario de Deportes ante Alianza Atlético en Trujillo, Jorge Fossati se pronunció. Ante de enrumbarse a la 'ciudad de la eterna primavera' junto al plantel 'crema', el entrenador uruguayo destacó la importancia que tendrá este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura.

Una final más para Fossati

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el estratega de la 'U' respondió a la prensa que le preguntó por el encuentro ante el cuadro sullanense, pero que será local en el estadio Mansiche. El 'nono' resaltó la calidad de los norteños, pese a que esto no se refleje con su ubicación en la tabla de la Liga1.

"Yo nunca digo una final más. Digo el partido más importante del año. El rival es un equipo que no coincide la tabla con lo bueno que es, así que vamos a tener que hacer un gran partido para poder traernos los puntos", manifestó.

Para este compromiso, Fossati precisó el nombre de jugadores que eran dudas, pero que ingresaron en la nómina final. Jesús Castillo viajó con el resto del equipo al igual que Gabriel Costa, quien no había sido considerado en las últimas cuatro fechas. Quien se quedó en Lima es Paolo Reyna.

Universitario a un paso del tricampeonato

El cuadro de Ate está cerca de conseguir el segundo tricampeonato de su historia (la primera fue entre 1998 y 2000). Con dos puntos más que Cusco FC, que venció en esta jornada a Deportivo Garcilaso (4-0, está obligado a sumar de a tres en Trujillo para volver a tener el margen de cinco unidades que lo acerca al objetivo.

Posteriormente, recibirá en el estadio Monumental a Juan Pablo II College, un rival en el papel accesible para los 'cremas'. La prueba de fuego la tendrá en la fecha 14, cuando sea visitante ante Sporting Cristal el jueves 16 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. Los 'celestes' buscarán la revancha del 5-1 que recibieron en el Apertura.

En la jornada 15 será anfitrión ante Ayacucho FC, un cuadro comprometido con el descenso y que podría ser desafiliado de la Liga 1. Después visitará Tarma para medirse con ADT, en la 17 descansará y cerrará el torneo de local ante Deportivo Garcilaso.

Así, Jorge Fossati habló sobre el partido que sostendrá Universitario ante Alianza Atlético de Sullana en Trujillo. El entrenador uruguayo considera un rival complicado al cuadro piurano, por lo que no cree que será un encuentro fácil.