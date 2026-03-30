Sporting Cristal muda su localía: Conmebol confirmó el estadio donde serán locales ante Cerro Porteño

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha FIFA aún no termina ya que la Selección Peruana aguarda por enfrentar a Honduras en el segundo amistoso bajo las ordenes de Mano Menezes. Sin embargo, Sporting Cristal ya definió el estadio donde hará de local en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Conmebol definió localía de Sporting Cristal

A través de un documento oficial, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer sobre el cambio de sede para lo que será el encuentro de los celestes ante Cerro Porteño programado para el miércoles 8 de abril. En un inicio, los rímenses señalaron que el Estadio Nacional volvería a ser su casa para el torneo internacional.

Sin embargo, la reciente clausura del primer escenario deportivo del país por parte de la Municipalidad de Lima, además del pésimo estado del campo de juego, los obligaron a moverse rápidamente para definir este nuevo estadio.

Otra de las opciones era jugar nuevamente en el Miguel Grau del Callao tal como lo hicieron ante 2 de Mayo de Paraguay. Lamentablemente, los incidentes con presuntos barristas del Sport Boys generan un precedente que los celestes quieren evitar.

Conmebol confirmó que Sporting Cristal será local en Matute ante Cerro Porteño.

Finalmente, Conmebol confirmó que Sporting Cristal será local en su debut en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los bajopontinos volverán a Matute tal como se dio ante Carabobo donde lograron sellar su boleto a la fase de grupos de esta competición.

Busca entrenador

Otro tema que los rímenses deben resolver rápidamente es el nuevo entrenador que afrontará esta nueva edición de la Libertadores y lo que resta del Torneo Apertura tras el adiós de Paulo Autuori. Uno de los nombres que comenzaron a sonar fue el de Pablo Peirano quien ya saber lo que es trabajar en la Liga 1.

Incluso, en un reciente diálogo con Radio Ovación, el estratega uruguayo aseguró estar listo para asumir el reto ya que conoce el fútbol peruano y a sus jugadores.

"Han preguntado desde Perú. No voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado más de un equipo por nuestra situación, sobre en qué momento estábamos para trabajar porque tengo conocimiento de la liga. Hay muy buen recuerdo de nuestro trabajo realizado ahí", expresó.

En resumen, Conmebol confirmó que Sporting Cristal será local en Matute para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. El encuentro está programado para jugarse el miércoles 8 de abril a las 9:00 p.m.