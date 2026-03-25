25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Jr. vuelve a estar en el centro de la atención y esta vez por algo que ilusiona a más de uno: su presencia en las canteras del Real Madrid. El hijo mayor de Cristiano Ronaldo entrena en el club blanco con miras a un posible fichaje.

Cristiano Jr. entrena en el Real Madrid

La noticia no pasó desapercibida en la prensa internacional. Según reportes de The Athletic, el delantero de 15 años se probó hace poquito en la Sub 16 del Real Madrid y ya todos hablan de su futuro.

Cristiano Jr. entrena en el Real Madrid con miras a un posible fichaje

El detalle no es menor: Cristiano Jr. actualmente forma parte de las divisiones menores de Al Nassr, club en el que milita su padre desde diciembre de 2022. Sin embargo, este paso por las canteras del conjunto blanco reaviva una conexión que parece estar escrita en la historia familiar.

El joven atacante, cuyo nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior, ya ha demostrado su interés por seguir los pasos del cinco veces ganador del Balón de Oro, y este acercamiento al Real Madrid alimenta aún más esa narrativa.

Cristiano Jr. y su camino por grandes clubes

Cristiano Jr. no es ajeno a los grandes escenarios. Antes de su paso por Arabia Saudita, el joven futbolista también formó parte de las divisiones menores de clubes de alto nivel en Europa, como el Manchester United y la Juventus, donde también brilló su padre.

Además, su experiencia internacional no se limita a clubes. Aunque nació en Estados Unidos, Cristiano Jr. ya tuvo participación con las selecciones juveniles de Portugal, debutando con la Sub 15 en un torneo internacional y luego sumando minutos con la Sub 17, lo que demuestra su crecimiento en el fútbol formativo.

Por ahora, Cristiano Jr. sigue ligado a Al Nassr, pero su paso por el Real Madrid abre la puerta a una posibilidad que muchos ya comentan: el regreso del apellido Ronaldo al Santiago Bernabéu.

En tanto, CR7 sigue enfocado en recuperarse de su lesión, dándole duro a la rehabilitación para regresar pronto. Sin embargo, la atención ya no es solo para él, sino también para su hijo, que ya está haciendo su propia historia en el fútbol mundial.

Cristiano Jr. ya entrena en el Real Madrid con miras a un posible fichaje, en un momento donde su carrera y su actualidad en Al Nassr refuerzan la idea de tener de vuelta el apellido Ronaldo en el Bernabéu.