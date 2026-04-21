'Mudo' Rodríguez recordó fuerte cruce de palabras con Paolo Guerrero: "Yo estaba molesto"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la más reciente edición del programa 'La Sustancia de Gareca', conducido por el entrenador Ricardo Gareca, estuvieron presentes la ex dupla de defensas centrales de la selección peruana Christian Ramos y Alberto Rodríguez, donde compartieron diversas anécdotas durante su paso en la Blanquirroja al mando del 'Tigre'.

Con respecto a ello, el 'Mudo' fue quien reveló un momento tenso que protagonizó con Paolo Guerrero, en un partido ante Uruguay, por las Eliminatorias 2018, que se disputó en Lima. Señaló que encaró al experimentado delantero que hoy defiende los colores de Alianza Lima.

La buena dupla Rodríguez y Ramos en la selección peruana

En primer lugar, Ramos y Rodríguez recordaron junto a Gareca cómo lograron ser un dúo defensivo equilibrado en el combinado patrio. Mientras que la 'Sombra' era un jugador que constantemente hablaba, por su parte el 'Mudo' tenía el temple así como la técnica en el terreno de juego.

Además, el extécnico de la selección peruana les afirmó a ambos que "deben sentirse orgullosos" de su etapa en la Blanquirroja porque mantenerse en la élite disputando las eliminatorias sudamericanas y siendo mundialistas de Rusia 2018 no es un camino fácil.

"La verdad que con Christian creo yo que lo hicimos muy bien (jugar en la selección peruana). Aparte la continuidad, era la confianza, ya uno sabía lo que te podía dar tu compañero y viceversa. Todo el equipo en general, todos corrían, todos solidarios", resaltó Alberto Rodríguez.

El 'Mudo' Rodríguez y Paolo Guerrero enfrentados

Sin embargo, en medio de ese trayecto para clasificar al Mundial Rusia 2018, hubo ciertas riñas internas que quizá los aficionados no sabían que ocurrieron. Sobre ello, el exdefensa trajo a la memoria un episodio de tensión que sucedió con Paolo Guerrero en un partido ante la selección uruguaya, en el Estadio Nacional.

"En el partido con Uruguay justo nos hacen el gol y Paolo me reclama, el tema no fue que me lo diga sino la forma entonces a mi entender no fue de buena manera (...) estaba bastante incómodo, ingresé al camarín a una faceta que no era conocida, al final Paolo no se puso a la altura, yo estaba molesto y él me respondía más prudente", señaló.

Es así que, en una reciente edición concedida al programa 'La Sustancia de Gareca', conducido por Ricardo Gareca, el exdefensa de Perú, Alberto Rodríguez, reveló que tuvo un fuerte cruce de palabras con Paolo Guerrero, durante un partido por eliminatorias ante Uruguay. Sin embargo, indicó que conversaron y limaron asperezas.