Universitario pierde 1-2 ante Alianza Atlético en el Monumental y se aleja del Torneo Apertura

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un duro golpe en el Monumental

Universitario sufrió una dura derrota en casa frente a Alianza Atlético, cayendo 1-2 en el Estadio Monumental por la fecha número 12 del Torneo Apertura. El doblete de Valentín Robaldo (minutos 47' y 56') silenció a la hinchada crema, que apenas pudo celebrar un solo tanto de Edison Flores (minuto 51').

Con este resultado, el equipo ahora se halla prácticamente al borde de despedirse del torneo local, dejando atrás la ilusión de una remontada inmediata en la tabla.

La caída es especialmente dolorosa porque se dio con amplia posesión de balón y dominio territorial, pero que no se tradujo en eficacia dentro del área rival, visto esencialmente en diversos errores defensivos que volvieron a pasar factura y marcaron el rumbo del partido y su posición en el marcador.

La ilusión que se desmorona

El triunfo por goleada 4-1 ante Deportivo Garcilaso el último miércoles 22 de abril, había devuelto confianza al plantel bajo la dirección interina de Jorge Araujo, quien asumió tras oficializarse la salida del español Javier Rabanal, con quien el club venía teniendo una racha de mala. Sin embargo, la derrota frente a Alianza Atlético corta casi de raíz esa esperanza de recuperación inmediata.

La hinchada esperaba que el equipo mantuviera el buen ritmo tan exigido y recuperado en el último encuentro, con el que se esperaba pudieran acercarse a los primeros lugares, pero el revés en casa, que rompe su invicto en el Monumental por Liga 1, confirma que ganar el Apertura ya no sería un objetivo alcanzable.

Cámaras registraron a hinchas crema retirándose enojados minutos antes de acabar el partido.

La crisis se agudiza

La derrota no solo significa la despedida del Apertura, sino que abre un nuevo capítulo de crisis deportiva e institucional. Tras la salida de Jorge Fossati, el club no ha logrado estabilidad en el banquillo: Rabanal tuvo una mala racha y fue separado, y ahora Araujo enfrenta dudas sobre su continuidad pese a haber conseguido un triunfo inicial.

El equipo muestra fragilidad defensiva y dependencia ofensiva de figuras como Edison Flores, lo que evidencia la falta de variantes y planificación sólida. La dirigencia deberá mover sus fichas, siendo que dentro de unos días, el próximo miércoles 29, el cuadro crema jugará un encuentro clave para la Libertadores frente al Nacional de Uruguay.

Universitario se aleja del Apertura con una derrota que golpea fuerte en lo deportivo y lo anímico. El Monumental fue testigo de cómo la ilusión de recuperación se desmoronó en poco más de 90 minutos. El club enfrenta ahora la necesidad de replantear su proyecto y tomar decisiones inmediatas para evitar que la crisis se prolongue.