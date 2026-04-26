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Frustración en Monumental

Aldo Corzo pide perdón a la hinchada tras derrota de Universitario frente a Alianza Atlético: "Hay que ser autocríticos"

El capitán crema asumió la voz frente a los hinchas crema tras la caída 1-2 en el Monumental y pidió un análisis profundo de la crisis interna, señalando que no solo el plantel debe hacer autocrítica.

El jugador crema salió a declarar tras derrota en casa.
El jugador crema salió a declarar tras derrota en casa. (Composición Exitosa)

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/04/2026

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Universitario volvió a tropezar en el Torneo Apertura al caer 2-1 frente a Alianza Atlético en el Estadio Monumental. El doblete de Valentín Robaldo silenció a la hinchada crema, que apenas un solo gol de Edison Flores. El resultado deja cuadro merengue al nada de despedirse de la lucha por el primer certamen, agravando la crisis del plantel, tanto en lo deportivo como en lo anímico.

La derrota se dio en un contexto de dominio territorial de Universitario, pero con poca eficacia ofensiva y errores defensivos que terminaron siendo determinantes. El golpe fue duro para para el equipo, pero sobre todo para sus hinchas, quienes no guardaron su descontento durante el partido.

La voz de Aldo Corzo

En esa línea, tras el encuentro, el capitán Aldo Corzo asumió la voz de autocrítica frente a la hinchada en declaraciones oficiales, donde directamente se disculpó con la hinchada crema por el resultado obtenido y el poco desarrollo que tuvieron en el campo.

"Obviamente no hicimos un buen partido, está claro. Perder de local duele mucho. Le pedimos perdón a la hinchada, a la gente que nos viene a ver. Hay que ser autocríticos en este momento y salir de aquí", declaró.

El defensa fue más allá y dejó un mensaje que resonó en la interna del club, con un llamado de atención también hacia la dirigencia, encabezada por Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco, cuestionados por la hinchada debido a decisiones que no dieron resultados.

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"Hay que hacer mucho análisis, autocrítica sobre todo porque el momento no es bueno. Creo que cada uno hay que verse a sí mismo, todos; no solamente los jugadores". 

La gestión de Barco atraviesa su momento más delicado. La contratación de Javier Rabanal, que no logró conectar con el plantel, y fichajes que no rindieron como el delantero Sekou Gassama, son vistos como errores que agravaron la situación. La administración ha reducido el margen de maniobra del director deportivo y ahora es Velazco quien lidera la búsqueda de soluciones.

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Molestia de los hinchas

El desenlace del partido dejó imágenes de descontento en las tribunas. Con el marcador adverso y la derrota prácticamente consumada, parte de la hinchada comenzó a corear su molestia contra el equipo y la dirigencia.

Minutos antes del pitazo final, varios aficionados optaron por retirarse del estadio, repitiendo la escena vista en su partido frente ante Coquimbo Unido y reflejando el enfado y la frustración de ver cómo la ilusión de pelear el Apertura se desmoronaba en casa.

Cámaras registraron a hinchas crema retirándose enojados minutos antes de acabar el partido.
Cámaras registraron a hinchas crema retirándose enojados minutos antes de acabar el partido.

La derrota ante Alianza Atlético no solo significó el posible adiós al Apertura, sino que expuso la crisis institucional y deportiva que atraviesa Universitario. Las palabras de Corzo, la presión sobre la dirigencia y la molestia de la hinchada marcan un escenario complejo que exige decisiones inmediatas para evitar que el club prolongue su caída en el Clausura.

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