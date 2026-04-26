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Hazaña en el altiplano

Peruano cruza el Titicaca y rompe Récord Guinness de natación en aguas abiertas a 3800 metros de altura

El peruano Gustavo Lores, completó la histórica travesía de 26 kilómetros sin protección térmica en el lago navegable más alto del mundo para concientizar sobre la contaminación.

El nadador de 44 años rompió un récord mundial.
El nadador de 44 años rompió un récord mundial. (Composición Exitosa)

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/04/2026

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El deportista nacional Gustavo Lores logró una histórica hazaña al cruzar los 26 kilómetros en el Lago Titicaca durante nueve horas consecutivas. Sin ningún traje de protección térmica, desafió las temperaturas gélidas del Altiplano, estableciendo un récord mundial de natación en aguas abiertas.

Un desafío extremo en aguas gélidas

El viaje con inicio en la Isla Amantaní significó una gran hazaña de resistencia tanto física como mental, Gustavo Lores nadó durante 9 horas con 16 minutos, haciendo frente a una temperatura media de 12 grados centígrados en aguas dulces.

La Marina de Guerra del Perú ejecutó todo el recorrido con el objetivo de garantizar la seguridad completa del nadador que se enfrentó a las corrientes. Este esfuerzo iba orientado a visibilizar la conservación del ecosistema andino y a dar cuenta del impacto del vertido de los residuos plásticos que actualmente interfiere de manera negativa en la biodiversidad del lago.

La Federación Deportiva Peruana de Natación indica que el nadador cumplió con las estrictas normas sobre natación de carácter internacional al no usar ningún aislante. Lores usó un bañador clásico, gorro y tribunas, lo que representa -sin duda- una gran marca personal en condiciones de hipoxia.

El esfuerzo cardiovascular fue monitoreado constantemente debido a la falta de oxígeno característica de los 3812 metros de altura. Cada brazada ejecutada requería una oxigenación eficiente para evitar calambres musculares o un colapso por hipotermia en las profundidades del emblemático lago peruano.

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Certificación internacional y legado ambiental

La documentación del nado ha sido enviada a Inglaterra para la validación oficial por parte de la organización de los Guinness. El equipo técnico registró cada brazada mediante GPS, asegurando que el deportista no tuviera contacto físico con las lanchas de apoyo durante el evento.

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Las autoridades locales esperan que este hito fomente el turismo deportivo y la limpieza profunda de las orillas puneñas. El récord mundial de natación en aguas abiertas en el Lago Titicaca quedará grabado como un símbolo de la increíble capacidad del ser humano.

Esta victoria deportiva coloca al Perú en la mira del atletismo de ultra resistencia bajo condiciones climáticas hostiles. La comunidad científica analiza ahora la respuesta biológica del nadador ante tal exposición al frío extremo, lo que servirá para futuros estudios sobre medicina deportiva en grandes alturas.

El registro histórico fue sellado en el muelle de Titilaka ante la presencia de testigos oficiales y pobladores. El éxito de Gustavo Lores cruzando el Lago Titicaca representa un triunfo para la ecología regional y un nuevo estándar para la natación mundial contemporánea.

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