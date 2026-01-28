Exfutbolista amenaza a estafador que engañó a su madre con millonaria suma: "Verás al diablo bajar a la tierra"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Adriano Leite Ribeiro volvió a estar en boca de todos, pero lejos de las canchas. El exfutbolista brasileño explotó en redes y subió un video donde lanza amenazó a un estafador que habría engañado a su madre, sacándole un dineral.

Estafador engaña a madre de exfutbolista

Según se escucha en el video compartido por el propio Adriano, un sujeto se hizo pasar por él para estafar a su madre y convencerla de realizar un depósito superior a los 15.000 reales.

#Golpe #Polícia #Futebol ♬ som original - noapitoistv @noapitoistv ⏳ É melhor devolver! Através das redes sociais, Adriano Imperador comunicou que sua mãe, Rosilda, foi vítima de um golpe através de um aplicativo de mensagens. O golpista teria se passado pelo ex-jogador para solicitar um depósito de R$ 15 mil - valor que chegou a ser transferido. 📻 Acompanhe o No Apito de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, na Rádio ISFM! 📲 Siga as nossas redes sociais! #Adriano

El exfutbolista brasileño no ocultó su indignación y decidió hacer pública la situación para advertir tanto al responsable como a otras posibles víctimas.

"Estoy aquí para advertirles sobre algo muy grave. Mi madre acaba de depositar 15.000 y pico reales en una cuenta de alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega", expresó el popular 'Emperador', visiblemente molesto.

Adriano Leite Ribeiro amenaza a estafador

Lejos de quedarse en una simple denuncia, Adriano fue más allá y lanzó una amenaza directa contra el responsable del engaño. En otra parte del video, el exfutbolsita dejó en claro que el estafador tiene un plazo límite para devolver el dinero.

"Que ese sinvergüenza me lo devuelva. Voy por ti. No te metas con madres, ni abuelas, ni familia", señaló. Además, agregó que hará todo lo posible por identificarlo si no cumple con devolver la suma: "Si no lo devuelves, ya verás si no averiguo quién eres. Habla Adriano".

En el tramo final del mensaje, el exfutbolista reforzó su advertencia y lanzó un mensaje preventivo a sus seguidores: "Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí. Les doy 24 horas para devolverlo", concluyó.

¿Quién es Adriano Leite Ribeiro?

El nombre de Adriano Leite Ribeiro todavía queda en la cabeza de todos los hinchas por sus goles con el Inter de Milán y la selección brasileña a comienzos de los 2000. Con su potencia y pegada brutal, era un delantero que daba miedo a cualquiera.

Sin embargo, la muerte de su padre en 2004 lo golpeó fuerte y cambió toda su carrera. Después de salir del Inter pasó por la Roma y el Flamengo, pero nunca volvió a ser el mismo. Al final, en 2016, decidió retirarse del fútbol con solo 34 años.

