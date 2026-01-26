Daniela Darcourt arremete contra hinchas de Alianza tras agresión a Luis Advíncula: "Han salido perjudicados"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La situación en Alianza Lima no es la que se esperaba por los hinchas a inicio de temporada. Y es que a pesar de haber goleado al Inter de Miami en la Tarde Blanquiazul, los hinchas continúan descontentos con los hechos de indisciplina ocurridos en los últimos días.

Como se sabe, luego que una joven argentina denunciara de abuso sexual a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, un grupo de barristas ingresó al campo principal de Matute para encarar a los futbolistas. Este hecho pasó a mayores por lo que se registró sendas agresiones a elementos del plantel.

Daniela Darcourt arremete contra hinchas de Alianza Lima

Dos de los principales involucrados fueron Paolo Guerrero y Luis Advíncula, quienes habrían sufrido la violencia de esta turba de aficionados. Por ello, la salsera Daniela Darcourt, quien es amiga cercana del 'Rayo', se pronunció sobre estos hechos tras haber conocido al detalle lo sucedido.

La artista nacional criticó duramente a este grupo de barristas por haber desquitado su molestia contra futbolistas que no tuvieron nada que ver con el escándalo. Según relató, tanto el lateral derecho como el atacante de 42 años quedaron bastante afectados por lo sucedido.

"Fuera de que Luis es mi hermano y yo lo respaldo con todas las fuerzas de mi corazón, es parte de mi familia, soy hincha de Alianza y se han ido en contra de personas que no han tenido nada que ver, tanto Luis Como Paolo han salido bastante afectados y perjudicados, te lo digo de primera mano porque se que mi hermano ha estado bastante tocado por esto", contó.

Daniela Darcourt opinó sobre la situación ocurrida relacionada a Alianza Lima.

— América (@americatv_peru) January 26, 2026

Pudo haber sido peor

En esa misma línea, la intérprete de 'Señor Mentira' exhortó a los aficionados a que un hecho similar no vuelva a pasar ya que el hecho pudo haber pasado a mayores en caso de que se haya dado un mal golpe.

"Estamos hablando de la integridad de seres humanos, no solamente de los jugadores sino también de los hinchas. Un mal golpe, un mal empujón de cualquier persona, ha podido pasar cualquier otra cosa y se ha podido salir mucho más de control", añadió a América Espectáculos.

En resumen, Daniela Darcourt se pronunció sobre los recientes hechos de violencia ocurridos en Alianza Lima a raíz de la grave acusación de abuso sexual desde Argentina. La salsera dejó en claro que su amigo Luis Advíncula quedó muy afectado con la agresión sufrida.