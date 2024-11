Exmiembro del directorio de la FPF hace sorpresiva revelación: "1190 no ha terminado de pagar a algunos clubes"

En las últimas horas se conoció acerca de la renuncia de Juan Enrique Dupuy al actual directorio de la Federación Peruana de Fútbol precedida por Agustín Lozano. En la carta presentada ante el mandamás del fútbol peruana se observa que una des sus razones se debe al desacuerdo de la actual gestión la cual se ha visto rodeada por varias polémicas y serias acusaciones de carácter legal.

Por ello, Exitosa conversó con el representante de la Asociación de Futbolistas para conocer mayores detalles de los motivos que lo llevó a esta decisión. El exalcalde de Ate expresó, entre otras cosas, su completa preocupación acerca de la situación de la empresa que cuenta con los derechos de televisión de casi todos los clubes en el país.

Juan Enrique Dupuy lamentó que la empresa 1190 Sports aún no haya pagado el monto correspondiente por la transmisión de los encuentros a diversos clubes. A su vez, indicó que esto podría empeorar en los próximos meses al no contar con partido alguno para emitir a través de su señal.

"Hoy el fútbol peruano está con muchos problemas. Tenemos un problema muy serio que son los derechos de televisión de la liga en donde la empresa proveedora que es 1190 Sports todavía no terminó de pagar algunos clubes en octubre y no sé como va pagar en noviembre sin haber fútbol y ya no quiero pensar ni en diciembre ni en enero", indicó.