Agustín Lozano reveló que Paolo Guerrero tendrá partido de despedida con Perú: "Indudablemente que sí"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reveló que Paolo Guerrero tendrá un partido de despedida con Perú, el cual ya se viene coordinando con el mismo delantero para conocer cuándo podría desarrollarse. Aseguró que el actual jugador de Alianza Lima, se lo merece.

Paolo Guerrero tendrá partido de despedida con Perú

El último viernes se presentó la flamante camiseta alterna que la selección peruana utilizará en sus amistosos así como durante las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Esta indumentaria se destaca por llevar colores llamativos sobre un fondo oscuro como homenaje a la cultura chicha.

En ese marco, Agustín Lozano fue abordado por la prensa deportiva a la salida del evento, en donde le consultaron una serie de interrogantes relacionadas a la selección peruana entre ellas aquella relacionada si es que Paolo Guerreo tendrá un partido de despedida con Perú.

"Indudablemente que sí, se lo merece Paolo. Se merece una despedida a la altura de un gran jugador, de un gran líder, de un emblema para la selección peruana. Vamos a llegar al momento de conversar y coordinar. Ya hemos tenido conversaciones, pero habrá seguramente los momentos más especiales donde determinaremos de qué forma lo vamos a despedir", señaló.

Hay que recordar que, el histórico ariete de 42 años anunció a inicios de año que se retirará del fútbol profesional al finalizar la temporada 2026, teniendo como gran anhelo salir campeón del campeonato local con Alianza Lima.

La selección peruana enfrentará a España en junio

En otro momento, Agustín Lozano confirmó que la selección peruana enfrentará a España en junio, aunque no brindó la fecha exacta a su vez dio a conocer en qué país se llevará a cabo. Con ello sería el tercer amistoso que sostendrán los dirigidos por Mano Menezes tras los ya programados cotejos ante Senegal y Honduras.

Además, adelantó que se pactará un cuarto partido próximamente, pero que aún se encuentra en evaluación. Hay que mencionar que estos enfrentamientos ante rivales de nivel ayudarán para que el DT del 'equipo de todos' vaya evaluando jugadores y conformar un plantel competitivo para las próximas eliminatorias sudamericanas.

"Para junio tenemos un partido en México contra España y hay uno todavía que no se ha determinado, no se ha cerrado, vamos a ver qué es lo que puede solucionar Jean Ferrari, quien es el director deportivo y según eso ya comunicaremos a la afición", manifestó.

Como vemos, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reveló que Paolo Guerrero tendrá un partido de despedida con Perú. Acerca de ello, explicó que se vienen realizando coordinaciones con el mismo delantero.