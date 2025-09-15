Facundo Callejo no descarta jugar por la selección peruana: "Sí me gustaría, es un país que quiero"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El goleador de la Liga1 es por el momento, el argentino Facundo Callejo, de Cusco FC. El ariete que cumple su primera temporada en el fútbol local, puede ser una alternativa para la selección, ante la falta de alternativas vistas en las últimas eliminatorias mundialistas. La idea de jugar por Perú, no la descartó.

Amor especial por Perú

Tras el partido ante Sporting Cristal, que acabó con triunfo del cuadro cusqueño y con un doblete del atacante, con lo que ha firmado 20 dianas entre el Apertura y el Clausura. Por ello, la prensa se animó a preguntarle sobre su actuación, además de la posibilidad de vestir la 'blanquirroja'.

"Ustedes se quedan con los goles, yo con el que erré, me voy con bronca porque estaba muy cerca del arco. Era para hacer el 3-2, para sumarle una asistencia a Lucas (Colitto), a quien aprecio mucho, que no venía jugando por una molestia. Entiendo que si convertía lo podía ayudar. En líneas generales hicimos un gran partido. ", manifestó.

Sobre ser llamado a la selección peruana, el jugador de 33 años manifestó un amor especial por el país. Esto por el contexto histórico de la guerra de las Malvinas y por la calidez que han tenido en Cusco con él, que lo ha hecho sentirse uno más.

"No tengo bien claro como son las leyes con respecto a la nacionalización, pero sí me gustaría. Siempre lo dije, es un país que quiero, va más allá del fútbol, el aprecio que tengo a todo el pueblo peruano. De mi país, sé que nos colaboraron con Las Malvinas y esto a mí me moviliza mucho. Al peruano lo quiero mucho" aseveró.

¿Callejo es una alternativa real?

El principal requerimiento de que debería cumplir Callejo para vestir la 'blanquirroja' es tener cinco años consecutivos en el país. Aunque con tres años de residencia permanente podría solicitar la nacionalidad, eso no le asegura el ser convocado.

Al estar cumpliendo su primer año en la Liga1, el delantero argentino debería permanecer hasta el 2029 para tener una posibilidad. Para ese momento, tendría 37 años y con solo un año para el Mundial 2030, lo que acortaría sus chances de ser llamado.

En síntesis, Facundo Callejo expresó su deseo de jugar por la selección peruana, pese a desconocer los requisitos para hacerlo. El delantero argentino se ha destacado al marcar 20 goles en lo que va del torneo peruano.