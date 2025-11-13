¡Conmoción en el fútbol! Reconocido futbolista fue hospitalizado de EMERGENCIA y podría anunciar su retiro

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un gran desconcierto hay actualmente en el mundo del fútbol. Se reportó que una destacada figura del balompié, de tan solo 34 años de edad, tuvo que ser hospitalizado de emergencia y permanecer en cuidados intensivos por complicaciones cardíacas durante una práctica.

Futbolista hospitalizado por problema cardíaco

¡De hacer una fortuna de 175 millones en China a un eventual retiro por problemas de salud! Oscar dos Santos Emboaba Júnior, mediocampista brasileño, tuvo que ser internado de emergencia en un hospital de São Paulo, tras sufrir una descompensación.

Según los reportes de medios internacionales, la exestrella del Chelsea y Shanghai Port, así como exfigura de la Selección de Brasil y actual jugador de São Paulo se encontraba practicando y realizando pruebas físicas rutinarias como parte de la preparación para la pretemporada de 2026, hasta que de pronto, al momento de hacer esfuerzo en bicicleta estática, causó la preocupación en el plantel dirigido por Hernán Crespo.

Oscar presentó alteraciones cardíacas súbitas, lo que llevó a que sea atendido rápidamente por personal que se encontraba en el complejo deportivo de Barra Funda para seguidamente ser trasladado con urgencia al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanece actualmente bajo observación médica.

Futbolista Oscar tuvo que ser hospitalizado horas tras presentar un problema cardíaco durante pretemporada del São Paulo.

¿Oscar anunciará su retiro del fútbol?

A través de un comunicado, el club deportivo calificó el episodio como "muy grave" y asegura que el futbolista se encuentra "clínicamente estable y bajo observación mientras se realizan estudios complementarios". En ese mismo documento, pidió respeto a la privacidad de Oscar y su familia.

"Durante los entrenamientos realizados este martes por la mañana (11) en SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el jugador Oscar presentó una alteración cardiológica (...) El jugador fue trasladado al hospital, donde se encuentra estable", señaló el club Sao Paulo FC.

Mientras el entorno familiar de Oscar y el cuerpo técnico evalúan la rescisión de su contrato vigente hasta 2027 debido a este problema de salud que aparentemente podría poner en riesgo su vida. Además, como se recuerda, el propio futbolista había advertido meses atrás que se retiraría inmediatamente "si existe el mínimo peligro para mi corazón", añadiendo que "la vida está por encima del deporte".

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

Problemas de salud del futbolista brasileño

Cabe recordar también que Oscar regresó al São Paulo el año pasado tras 12 temporadas en el exterior. Pero una serie de lesiones, en la cadera, el muslo y la pantorrilla, han limitado su continuidad.

Desde su regreso al club paulista tan solo ha disputado 21 partidos y ha marcado dos goles. Con esta nueva incidencia en su carrera deportiva, el futuro del mediocampista sería incierto, pero su legado como uno de los talentos más destacados de su generación permanece intacto.