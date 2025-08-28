RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por reciente ataque

Canciller alemán descartó cumbre Putin-Zelenski por el momento: "No se producirá una reunión"

La última ofensiva rusa en Kiev, ha debilitado las relaciones con Ucrania. Por tal motivo, el canciller alemán, Friedrich Merz, ve poco posibles que Putin y Zelenski se sienten a negociar una paz duradera.

Friedric Merz no cree que haya reunión entre Putin y Zelenski.
28/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 28/08/2025

Tras el ataque de Rusia sobre Kiev, capital de Ucrania este jueves 28 de agosto, el canciller alemán, Friedrich Merz, descartó que por el momento se realice un encuentro entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski. El político germano hizo este pronunciamiento desde suelo francés.

No será como planteó Trump

En un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Fuerte de Bregancon, un islote al sur de esta nación europea, Merz aseveró que no habrá cumbre entre ambos mandatarios. Esto dista del acuerdo que Donald Trump creyó haber conseguido, con las conversaciones que sostuvo con los dos.

"Tenemos que tratar de nuevo con este asunto (la guerra ruso-ucraniana), teniendo en cuenta que, obviamente no se producirá una reunión entre el presidente Zelenski y el presidente Putin, a diferencia de lo acordado entre el presidente Trump y el presidente Putin la semana pasada, cuando estuvimos juntos en Washington", indicó.

Según el mandatario de los Estados Unidos, el 18 de agosto sostuvo una conversación telefónica con su par del Kremlin. La comunicación sirvió para definir los preparativos con el líder ucraniano. Sin embargo, dejó claro que la fecha iba a depender de ambos presidentes.

Del lado ruso, hay la predisposición de acordar con Kiev, así lo hizo saber el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Aunque hay una ley firmada por el mismo Zelenski que le impide reunirse con Putin, por lo que desde Moscú esperan que se resuelva esa "cuestión de legitimidad".

Ataque ruso en capital de Ucrania

Este jueves, el Ejército de Rusia volvió a lanzar una ofensiva sobre la principal ciudad de su país vecino durante la madrugada de este jueves. Con misiles y drones, el bombardeo causó varios daños, en especial, la muerte de 14 personas, según fuentes oficiales. Las bajas corresponden a civiles, dos de ellos, menores de edad.

De acuerdo al ejército ucraniano, para este ataque se emplearon 600 drones y 61 misiles balísticos contra edificaciones de Kiev. Incluso un edificio de la misión diplomática de la Unión Europea (UE) se vio afectado por el lanzamiento de este arsenal. Esto causó el rechazo de varias figuras de la política internacional.

Por esta razón, el canciller alemán, Friedrich Merz, no considera que se vaya a realizar pronto una reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski. El último bombardeo ruso sobre Kiev, causó muchas bajas civiles y debilita las opciones de que haya un acuerdo de paz entre ambas naciones eslavas.

