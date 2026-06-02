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Fichaje bomba

¡Fichaje confirmadol! Hernán Barcos es el nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

El delantero argentino llegará a La Florida luego de rescindir su contrato con FC Cajamarca. La llegada del 'Pirata' se da luego de fuertes rumores de su ingreso al Rimac.

El ingreso del argentino venía siendo rumoreado.
El ingreso del argentino venía siendo rumoreado. (Composición Exitosa)

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/06/2026

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Luego de semanas de rumores, finalmente es oficial. La directiva de Sporting Cristal ha cerrado el fichaje de Hernán Barcos este martes 2 de junio, confirmando su incorporación para el Torneo Clausura 2026. El 'Pirata' cerró su ciclo por FC Cajamarca luego de un su encuentro ante Alianza Lima.

Detalles del acuerdo y expectativas

El delantero habría concretado su vínculo con el plantel rimense durante la mañana de este martes, luego de finalizar la documentación que quedró durante la jornada previa. Este movimiento hace oficial su llegada al Rímac tras su etapa en el FC Cajamarca.

El contrato del futbolista de 42 años se extiende hasta finales de la temporada 2026. Esta incorporación llega en un momento clave para el equipo, que busca escalar posiciones en la tabla tras un Torneo Apertura irregular, confiando en la trayectoria del atacante para el Clausura.

"Hernán Barcos selló su llegada a Sporting Cristal durante la mañana. Ayer había quedado pendiente cierta documentación pero se finiquitó", informó el periodista Denilson Barrenechea a través de su cuenta de X.

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La llegada del "Pirata" supone una apuesta por la jerarquía. Durante el presente año, el jugador demostró su vigencia en el fútbol peruano, registrando cifras importantes en el Apertura que llamaron la atención de la dirigencia celeste para fortalecer su frente de ataque.

Reestructuración y enfoque en el Clausura

Sporting Cristal no solo busca goles con este fichaje, sino también liderar una reestructuración profunda en su plantel para cumplir los objetivos del año. La institución celeste apunta a consolidar un equipo competitivo capaz de pelear el título nacional en su segunda etapa.

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El equipo se prepara intensamente para afrontar los retos venideros. Además de la competencia local, el club celeste mantiene el enfoque en sus próximos desafíos internacionales, incluyendo la serie por los play-offs de la Copa Sudamericana, donde esperan contar con el aporte del nuevo refuerzo.

La gestión realizada por la dirigencia busca dar un giro necesario al proyecto deportivo actual. La llegada de Hernán Barcos es el paso principal dentro de una estrategia mayor que pretende estabilizar al club y recuperar el protagonismo habitual de Sporting Cristal en el fútbol nacional.

El arribo de Barcos al equipo celesta para el  Clausura entra como una gran novedad dentro del mercado de fichajes. El delantero argentino podría aportar su experiencia para buscar el éxito deportivo y escalar posiciones en la tabla de la Liga 1.

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