Florencia Chiarella ganó medalla de oro en Vela en los Juegos Bolivarianos: "Es de todo el país"

En diálogo con Exitosa, la flamante ganadora de la medalla de oro en Vela en los Juegos Bolivarianos, Florencia Chiarella, compartió su logro con todo el país y señaló que está enfocada en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Florencia Chiarella logró medalla de oro

Con 22 años, Florencia inició su exploración con la vela, también conocida como regata, desde los ocho años. A partir de ese momento inició su compromiso por el deporte y se encaminó hacia las competencias de alto nivel.

Es así que, en el marco de las XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Chiarella ha obtenido la medalla de oro en Vela-ILCA 6 femenino tras un largo camino de preparación.

Entre los reconocimientos que ha alcanzado para obtener el nivel de competencia se encuentra: campeona sudamericana de Optimist 2017, campeona mundial sub 19 en el 2021, participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Olímpicos Mundiales París 2024.

Con toda esa experiencia encima y a su corta edad, este viernes 28 de noviembre, Florencia Chiarella obtuvo una nueva medalla y la dedicó a la población peruana.

"Este logro es de todo el país y es un reconocimiento de todo el empuje que le está dando el IPD al deporte"

Uno de las participaciones más importantes de su carrera fue su debut en sus primeros Juegos Olímpicos celebrados en París en el 2024. "Me hizo plantearme nuevos objetivos y ver la realidad de a lo que puedes llegar como deportista.

Chiarella indicó que al ser uno de los eventos deportivos más emblemáticos, el deporte de Vela alcanza mayor visibilidad en los medios. "Es el eventos donde te sientes más orgullos de llevar los colores de la bandera peruana". En este evento deportivo, Perú obtuvo una medalla de plata y diplomas.

Ahora, la siguiente parada deportiva serían los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para los cuales Florencia se encuentra mentalizada para brindar nuevamente un gran desempeño en el mar.

Una más para Stefano Peschiera

Por su parte, el medallista olímpico de bronce en París 2024, Stefano Peschiera, alcanzó medalla de oro en la modalidad ILCA 7 de Vela este 27 de noviembre.

Su participación fue en la hermosa Bahía de Paracas en la región Ica donde demostró dominar el mar consagrándose campeón bolivariano al obtener la presea de oro en la modalidad ILCA 7 de vela en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.