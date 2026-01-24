FPF lanza fuerte advertencia antes de las presentaciones de Alianza Lima y Universitario

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hoy sábado 24 de enero promete ser un día épico para el fútbol peruano. Alianza Lima recibirá al Inter Miami en Matute y Universitario de Deportes enfrentará a la Universidad de Chile en el Monumental. Ante la expectativa y la concentración masiva de público, la FPF lanzó una fuerte advertencia recordando la importancia de disfrutar del espectáculo sin incidentes.

FPF lanza fuerte advertencia

En un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, la Federación instó a los hinchas a vivir la pasión por el fútbol con responsabilidad.

"El fútbol es una fiesta que nos une. Hoy y siempre, vivámosla con respeto, tolerancia y responsabilidad. En la cancha, en la tribuna y en la calle, el juego continúa ¡Que la violencia no nos gane!", señaló la FPF.

Presentaciones de Alianza y Universitario

La jornada contará con dos eventos de gran magnitud. En Matute, Alianza Lima debutará frente a Inter Miami, mientras que en el Monumental, Universitario de Deportes se medirá ante la Universidad de Chile en la esperada Noche Crema.

El despliegue de seguridad será histórico, con coordinación entre policía, clubes y organizadores para garantizar el correcto desarrollo de ambos eventos. El objetivo es que todos disfruten del espectáculo sin incidentes.

Los hinchas que no puedan asistir a los estadios podrán seguir los encuentros en vivo: Alianza Lima vs. Inter Miami será transmitido por Latina y L1 MAX, mientras que Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile se podrá ver por TV Perú, Canal 7.

Horarios de los partidos de Alianza y la 'U'

Universitario vs. Universidad de Chile se enfrentan a partir de las 8:45 p. m. (hora de Perú) y 10:45 p. m. (hora chilena) por la Noche Crema 2026.

Alianza Lima vs. Inter Miami disputan la Noche Blanquiazul 2026 desde las 5:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Posibles alienaciones de Alianza y la 'U'

Respecto al equipo titular, Javier Rabanal alinearía a: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera.

Por su parte, Alianza Lima podría formar con Viscarra; Guillermo Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Alan Cantero, Jairo Vélez, Erick Castillo y Paolo Guerrero.

Con esta advertencia, la FPF busca que los hinchas actúen con madurez y responsabilidad, disfrutando de las presentaciones de Universitario y Alianza Lima sin recurrir a la violencia.