"Fue un viaje increíble": Mesut Özil se retira del fútbol profesional con emotivo mensaje

Se acabó la función del mago. El volante alemán Mesut Özil anunció este martes que dejará el fútbol profesional a los 34 años de edad. El también campeón mundial publicó su decisión mediante un comunicado divulgado en sus redes sociales, donde colocó un emotivo discurso.

"He tenido el privilegio de ser un futbolista profesional por casi 17 años y ahora me siento increiblemente agradecido por esta oportunidad. Sin embargo, en las últimas semas y meses, también he sufrido algunas lesiones y cada vez se ha vuelto más claro que es tiempo de dejar la gran escena del fútbol", escribió el volante teutón en su carta de despedida.