¡Fuerte derrota! Alianza Lima cayó por 2-0 frente a ADT de Tarma y se aleja de la punta del Torneo Apertura

Alianza Lima cayó frente a ADT de Tarma en la sexta fecha del Torneo Apertura por 2-0. Los blanquiazules sufrieron en la altura y se vieron dominados por el equipo dirigido por Carlos Desio, que los aleja de la pelea por el título.

El encuentro inició bastante parejo e incluso Hernán Barcos anotó un gol que posteriormente fue anulado, pero una fuerte salida de Franco Saravia ocasionó su expulsión, lo que condicionó el partido.

Con un golazo de Víctor Cedrón y un tanto de Joao Rojas, el cuadro tarmeño consiguió su victoria más importante en el torneo y avanza hasta la séptima casilla, mientras que Alianza Lima pierde una importante chance de seguir peleando por el Apertura.

Como ya se mencionó, el partido contó con una tarjeta roja, que el árbitro Augusto Menéndez le colocó al portero blanquiazul Franco Saravia, por una imprudente salida contra el rival.

Saravia acumuló su segunda expulsión en la temporada, y condicionó a su equipo a jugar con un futbolista menos. El que terminó saliendo fue Gabriel Costa, que fue cambiado por el joven arquero Ángel De la Cruz.

Fue precisamente este incidente el que terminó dificultando las acciones en los 'íntimos', pues Costa era el encargado de establecer un correcto nexo entre los mediocampistas y los delanteros. Es por ello, que tanto Waterman como Barcos tuvieron pocas ocasiones de gol, porque nadie les colocó balones entre líneas.

El único que intentó atacar por su zona fue Kevin Serna, que desde la banda derecha intentó profundizar en jugadas individuales, sin lograrlo.

Posterior a la caída por 2-0, el defensor Renzo Garcés se pronunció, indicando que el equipo salió a ganar, pero una distracción fue la que terminó por favorecer a sus rivales. Sin embargo, destacó la entrega del equipo.

"Venimos a ganar, pero lastimosamente por una pequeña distracción se abrió el partido. Me voy feliz, pero no por el resultado sino por la entrega, me da convicción para lo que viene. Si con 11 es duro, con 10 costará un poco más", comentó para L1 Max.