Arquero de Sport Boys es acusado por su esposa de supuesta infidelidad con influencer

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica envuelve al arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, luego de que su esposa lo acusara de una supuesta infidelidad con una influencer, revelando chats, encuentros y detalles que habrían ocurrido en una etapa especialmente delicada de su relación.

Esposa de arquero expone presunta infidelidad

El nombre de Steven Rivadeneyra ha quedado en el ojo público luego de que su aún esposa, Tanía Herrera Rambla, lo acusara en televisión de una presunta infidelidad con la influencer Georgina Dixon. La denuncia fue realizada en el programa Magaly TV, La Firme, donde la mujer contó su versión de los hechos.

Según relató, todo habría ocurrido cuando ella se encontraba embarazada de siete meses y medio. "Había un adulterio de por medio", afirmó, dejando en claro que lo que descubrió terminó por afectar gravemente su relación.

La esposa aseguró que tuvo acceso a material comprometedor que incluiría fotos, videos y conversaciones entre el arquero y la influencer, lo que habría confirmado sus sospechas. Este hallazgo, según explicó, marcó un antes y un después en su matrimonio.

Chats, confrontación y respuesta de la influencer

De acuerdo con su testimonio, fue el 21 de enero, en horas de la madrugada, cuando accedió a este contenido. Tras ello, decidió encarar tanto al futbolista como a la influencer.

"Le dije que era un hombre casado, que yo estaba embarazada", contó, explicando que buscó dejar clara la situación. Incluso mostró mensajes donde le escribió directamente a Georgina Dixon: "Lamentablemente hoy le tuve que sacar la careta y ver que esto no solo lo hace contigo, sino también con otra mujer".

Por su parte, la influencer respondió negando haber sabido que el arquero seguía en una relación. "Solo me dijo que estaban separados (...) tampoco quiero quedar como la engañada porque nunca tuve intención de tener algo", se lee en los chats difundidos en televisión.

Esposa de arquero denuncia reacción violenta

La situación no habría quedado ahí. Tanía Herrera también denunció que, tras enfrentar a Rivadeneyra con las pruebas, él habría tenido una reacción violenta. Además, aseguró que permaneció más de un mes en el departamento que compartían, pero que fue desalojada tres días antes de dar a luz.

Días después, específicamente el 24 de febrero, relató que volvió a encontrarse con una escena que la dejó impactada. Según contó, vio al arquero junto a la influencer en el Country Club, el mismo lugar donde ambos se habían casado. "Me di con la sorpresa (...) estaban los dos allá", señaló.

Así, el arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, enfrenta acusaciones por una supuesta infidelidad con la influencer Georgina Dixon, luego de que su esposa expusiera chats, encuentros y detalles que habrían ocurrido durante su embarazo.