Partidos de hoy, viernes 19 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este viernes 19 de junio continúa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Filadelfia, Brasil va en busca de su primer triunfo en la Copa del Mundo ante una complicada Haití. Por otro lado, el organizador Estados Unidos quiere asegurar su boleto en la segunda fase venciendo a Australia. Finalmente, Paraguay quiere lavarse la cara de la goleada en el debut por lo que deberá ganarle a Turquía en el cierre de la jornada.

En busca de la primera victoria

El pentacampeón saltará a la cancha del Estadio Filadelfia para intentar despejar las dudas que dejó su actuación en el debut ante Marruecos. En aquel encuentro, más de una figura fue duramente criticada al no mostrar el vértigo necesario para poner frenar los embates de los africanos.

Estados Unidos busca seguir demostrando su buen nivel en el Mundial 2026.

Esta vez, los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán al frente a una Haití que vendió cara su derrota frente a Escocia. Desde tierras brasileñas, se especula que el entrenador italiano metería mano en el equipo del estreno mundialista siendo Endrick el apuntado a ser inicialista en reemplazo de Igor Thiago que se ganó duras críticas por su actuación.

Por la clasificación

En primer turno y en la ciudad de Seattle, el local Estados Unidos busca convertirse en la segunda selección clasificada a la siguiente ronda venciendo frente a una Australia que venció en el debut. Además, los muchachos dirigidos por Mauricio Pochettino deberá reafirmar su rótulo de sorpresa tras la brillante actuación mostrada ante Paraguay.

Precisamente, los sudamericanos quieren dejar atrás la estrepitosa goleada ante el equipo estadounidense midiéndose con otra de las selecciones que decepcionó en su estreno. Para ello, el argentino Gustavo Alfaro analiza cambios tanto en la volante como en el ataque.

Tras su regreso a la Copa del Mundo, los guaranís deberán sumar de a tres para seguir con vida en este grupo D. De acuerdo a las informaciones, Matías Galarza podría meterse al once con la finalidad de darle mayores variantes a la delantera.

Brasil y Marruecos tendrán acción en la segunda fase de grupos.

Copa del Mundo 2026

Estados Unidos vs. Australia | 2:00 p. m. | DGO, DSports, Paramount+

Escocia vs. Marruecos | 5:00 p. m. | América TV, América TV GO, DGO, Dsports, Paramount+

Brasil vs. Haití| 7:30 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

Turquía vs. Paraguay | 10:00 p.m. | América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

De esta manera, este viernes 19 de junio continúa el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de canales y horarios de los Partidos de Hoy.