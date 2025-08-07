¿Gianluca Lapadula será nuevo jugador de la 'U'?: Esta fue la reveladora respuesta de Álvaro Barco

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de nuevos refuerzos para competir en el Torneo Clausura 2025, en el que tienen como objetivo principal lograr el tricampeonato nacional. Un nombre que suena para unirse a sus filas es el de Gianluca Lapadula. Al respecto, Álvaro Barco, director deportivo del club, dio una reveladora respuesta sobre la posibilidad de que la llegada del delantero.

Álvaro Barco se refiere sobre Gianluca Lapadula

En el marco de su celebración por 101 años de vida institucional, la 'U' presentó a su nuevo administrador Franco Velazco, luego de la renuncia de Jean Ferrari. En este grupo de trabajo lo acompañarán Álvaro Barco, como director deportivo; y Antonio García Pye, en el cargo de gerente del Departamento de Fútbol.

En conferencia de prensa, en el Estadio Monumental, Álvaro Barco fue consultado si cabe la posibilidad de que la escuadra 'merengue' sume a sus filas a Gianluca Lapadula. Al respecto, tuvo una contundente respuesta.

"Cualquier equipo quisiera tener a ese jugador en sus filas. Hay que ser responsables y este club va a ser responsable. Cada contrato no solo va a tener un sostenimiento deportivo, sino también financiero. Estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio", respondió.

La 'U' tiene equipo completo

Pese a que Universitario disputa el Torneo Clausura y la Copa Libertadores 2025, su director deportivo, enfatizó en que ningún futbolista más llegará al equipo 'crema'. Ya que consideran que cuentan con un plantel que se encuentra en condiciones para disputar ambos torneos.

"Creemos que ya tenemos el plantel cerrado. Estamos convencidos que nos encontramos bien preparados", subrayó.

Álvaro Barco habló sobre la situación del mercado de pases en Universitario. 👇🏻#YdaleU#UnidosSomosGigantes pic.twitter.com/a4K6VeDUDM — Unidos por la U (@UnidosxLaU) August 7, 2025

Gianluca Lapadula y su difícil momento en Spezia

Cabe destacar que, 'Lapagol' atraviesa un complicado momento en Spezia, club que disputa la Serie B y al que llegó a principio de año tras dejar al Cagliari. A pesar que buscaba protagonismo en el gramado y lograr el ascenso, su bajo rendimiento generó que sea una alternativa más.

Si bien tiene contrato con Spezia, hasta junio del 2026, sorprendió que no sea considerado en la pretemporada de la institución por lo que ha trabajado de manera individual. He inclusive en los recientes días despertó el interés del Pescara, club en el que destacó y llegaría luego de 10 años.

Gianluca Lapadula fue oficializado como nuevo jugador de Spezia, el pasado 31 de enero.

En tal sentido, Gianluca Lapadula sonó como uno de los posibles futbolistas para reforzar a Universitario de Deportes, no obstante, ello fue descartado por Álvaro Barco, director deportivo del club.