Gonzalo Bueno avanza en Challenger de Cali: Triunfo contundente sobre el colombiano Samuel Linde

Triunfo inapelable de Gonzalo Bueno en la ronda de 32 del Challenger 75 de Cali, en Colombia. El tenista peruano se impuso por un doble 6-2 al jugador local Samuel Linde en menos de hora y media de partido, con lo que aseguró un cupo entre los 16 mejores del torneo.

Solidez con el servicio de Bueno

La segunda raqueta nacional (237° ranking ATP) se enfrentó a un rival de menor categoría, al ubicarse en el 768° del escalafón mundial. Esta diferencia se notó en la cancha, con el jugador nacional que rompió dos veces el saque del bogotano en la primera manga y no dio lugar para sufrir un break.

En el segundo set el trujillano de 21 años demostró de nuevo su solidez en el servicio y en el tercer game consiguió una nueva rotura a favor. Con su cuarto del partido en el séptimo juego, lo cerró en apenas 1 horas y 20 minutos.

Gonzalo Bueno se verá en los octavos de final de este torneo con el libanés Hady Habib, que superó en esta misma instancia Nicolás Kicker. Cabe precisar que el argentino fue verdugo del peruano en el Challenger de Buenos Aires a finales del mes de setiembre pasado.

El raquetista nacional ya cuenta con un historial con el oriundo de Texas, Estados Unidos (aunque representante de Líbano). Su único cruce fue por una serie de Copa Davis en febrero de este año, que acabó con triunfo del peruano por 6-3, 2-6 y 6-4.

Varillas también tendrá acción en Challenger de Cali

Quien llegara a ser número 60° del mundo en 2023, Juan Pablo Varillas (313°), tendrá su oportunidad en este certamen. Por la misma fase, se enfrentará al colombiano Samuel Heredia, (896°) No se registran enfrentamientos previos entre ambos. Es preciso señalar que su rival accedió al torneo gracias a una 'wild card' de la organización.

La tercera raqueta nacional que vuelve de una larga lesión, volvió a la acción en el ITF de Buenos Aires, y en las últimas semanas estuvo disputando algunos Challengers por Argentina, tratando de recuperar el buen nivel que lo metió entre los 100 mejores del mundo hace un par de años.

De esta forma, Gonzalo Bueno avanzó a los octavos de final del Challenger de Cali, en Colombia, luego de imponerse con claridad al bogotano Samuel Linde. El tenista peruano tendrá como próximo rival al libanés Hady Habib, a quien ya venció por la Copa Davis.