Carlos Zambrano arremete contra la 'U' tras sanciones a jugadores de Alianza: "Mejor que jueguen vóley"

Carlos Zambrano se pronunció luego que el Tribunal de Apelaciones ratificara la sanción en su contra al igual que a Renzo Garcés y Néstor Gorosito. El defensor, fiel a su estilo, no se guardó nada y enfiló contra Universitario por estos duros castigos que lo dejan afuera de varios partidos del Torneo Clausura.

Carlos Zambrano arremete contra Universitario

En primer lugar, el defensor de Alianza Lima lamentó que el compadre haya presentado reclamos buscando que sean penalizados. Incluso, dijo irónicamente que dejen de jugar fútbol y practicar vóley en referencia a los constantes llamados de atención en su contra.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándose de todo, mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro las sanciones tan altas que siempre caen sobre el club, causa sospechas y es algo muy raro. No quisiera señalar a nadie, pero aún así es incómodo para el club y para los jugadores", inició.

En esa misma línea, Carlos Zambrano dejó en claro que los gestos provocativos por lo que fue sancionado en el Estadio Monumental los ha visto en más de una oportunidad en Matute, pero que nunca se quejó al respecto. Además, aseguró que los hinchas cremas en el último clásico lo insultaron y hasta escupieron durante el encuentro.

"Lo que dijo el árbitro Jordi Espinoza se está equivocando y creo que miente, pero al final los árbitros tienen la de ganar. Lamentablemente en el fútbol se está perdiendo esa euforia y calentura del momento. Creo que en Matute hubo jugadores que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza a veces se quieren hacer nota los árbitros", añadió.

Jordi Espinoza miente

Respecto a los supuestos insultos de Renzo Garcés, el defensor de Selección Peruana dejó en claro que nunca pasó lo que se dio a conocer en el informe del árbitro Jordi Espinoza. Incluso, aseguró que el referí mintió flagrantemente para buscar la sanción de su compañero de zaga.

"Yo estuve al lado de Renzo y nunca habló una lisura y creo que el árbitro en su informe indicó que hubo malas palabras. Creo que los audios del VAR están ahí y podrían mostrarse para que vean que está mintiendo el árbitro", finalizó para América TV.

De esta manera, Carlos Zambrano arremetió contra Universitario luego de las sanciones que se le impusiera a jugadores y al propio entrenador de Alianza Lima.