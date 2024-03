"¿Hasta cuándo van a seguir favoreciendo a los grandes?": Comizzo indignado tras derrota ante Cristal

El entrenador de Atlético Grau, Ángel Comizzo, se mostró indignado tras la derrota 1-0 de sus dirigidos ante Sporting Cristal y consideró que el arbitraje los perjudicó al no no observar la jugada previa al gol de los 'rímenses'.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino analizó el partido contra los 'celestes' y destacó que el conjunto 'albo' no resignó la idea ni estilo de juego ante el puntero del Torneo Apertura.

"Triste por el esfuerzo, por el juego y el partido que desarrolló el equipo, es normal que el equipo venga jugando así, no resignamos la idea ni el estilo, nos plantamos ante un rival que viene puntero. El equipo hizo una gran presentación, lamentablemente nos quedamos con las manos vacías", declaró.

Asimismo, Comizzo se quejó de un penal no cobrado por el juez central Jordi Espinoza sobre Elsar Rodas, una amonestación al central Daniel Franco y aseguró que el balón no salió por completo, ello en la jugada previa al tiro de esquina que terminó en el gol de Ignácio da Silva.

"La pelota no salió, pero esto ya viene ocurriendo, esto es una constante de los árbitros y el VAR contra Atlético Grau. La jugada Rodas es penal es un penal clarísimo, luego me amonestan a mi central en la primera jugada y lo condiciona. El reglamento le permite ir al VAR, mirar la jugada y si la pelota no se fue tiene que anular toda la jugada. ¿Hasta cuándo van a seguir favoreciendo a los grandes?", agregó.