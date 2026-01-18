FC Cajamarca tiene nuevo ídolo: Hernán Barcos recibió fuerte ovación en su presentación

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos dejó Alianza Lima tras cinco años y aceptó una nueva aventura en el fútbol peruano al fichar por el recién ascendido FC Cajamarca. En la presentación del cuadro cajamarquino, el 'pirata' fue el jugador que recibió la mayor ovación de la hinchada, que lo empieza a ver como su nuevo ídolo.

Barcos, el más aplaudido

El Estadio Héroes de San Ramón lució un gran aforo para ver a las incorporaciones que ha realizado el campeón de la Liga2 para su primera temporada en la máxima categoría peruana. La expectativa estaba sobre el delantero argentino de 41 años, que llega como el refuerzo más importante.

Acompañado de uno de sus hijos, el 'pirata' salió por el túnel principal tras escuchar su nombre por parte del anfitrión. Ante la ovación de la hinchada, que copó especialmente la tribuna occidente, el ariete agradeció el gesto devolviéndole los aplausos, volviéndose el momento más resaltante de la presentación.

Qué bonito ver que adonde llega Hernán Barcos siempre es ovacionado https://t.co/OLM545H2Ki — Gabriel Floyd (@Gabriel_Floyd) January 18, 2026

"Es un desafío lindo con un club lindo para hacer las cosas bien. Es un equipo ambicioso, que en su tercer año ya está en primera. Entonces tenemos que seguir ese legado y dejar el club en alto. Tenemos un gran grupo, un gran DT, y con los dirigentes estamos todos en la misma línea. Queda trabajar y que empiece el campeonato", declaró Barcos.

Junto al 'pirata' también fueron presentados otros fichajes para la presente campaña, como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Ricardo Lagos y Arley Rodríguez. Todos ellos tienen en común que cuentan con un pasado en Alianza Lima y que fueron bicampeones entre 2021 y 2022 (Lavanderia solo en el segundo año).

Barcos se acordó de los 'blanquiazules'

El paso que tuvo el goleador argentino por La Victoria no es algo que ha olvidado y así lo hizo saber durante su presentación. "¿Alianza siempre está en mi corazón? Sí, siempre. Con Alianza, uno se desvincula de contrato, pero no de corazón", manifestó.

Con los 'íntimos', el 'pirata' disputó un total de 189 partidos oficiales, en los que anotó 77 goles y ofreció 29 asistencias. Llegó para disputar el ascenso en 2021, aunque tras el fallo del TAS que permitió a los victorianos seguir en primera, fue clave, marcando el gol del título ante Sporting Cristal.

