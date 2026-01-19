Hernán Barcos aún no supera a Alianza Lima: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la Tarde Cajacha 2026, Hernán Barcos habló de su pasado en Alianza Lima, cuyo vínculo terminó el año pasado, y destacó que, aunque ahora juega en FC Cajamarca, el cariño por el equipo victoriano sigue muy presente.

Barcos aún no supera a Alianza Lima

Durante la presentación oficial de FC Cajamarca, Hernán Barcos se robó todas las miradas. Más allá de su nuevo club, los periodistas no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre su etapa en Alianza Lima, equipo al que siempre considerará parte de su corazón.

En conversación con Nativa TV, el 'Pirata' no dudó en mostrar su cariño: "Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón".

Sus palabras dejaron claro que, aunque ya no viste los colores 'íntimos', los recuerdos y la relación con el club de La Victoria siguen muy presentes.

No fue el único exjugador de Alianza Lima que se unió a FC Cajamarca en la Tarde Cajacha 2026. También estuvieron Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira, quienes se sumaron al proyecto con mucha ilusión.

Barcos y su ilusión en FC Cajamarca

A pesar de la nostalgia por su etapa en Alianza Lima, Hernán Barcos está enfocado en lo que viene. El argentino se mostró feliz de llegar a FC Cajamarca y valoró todo el trabajo que hizo el club para reforzar el plantel.

"Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se armó, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien".

Hernán Barcos también resaltó que su objetivo es mantener el legado del club, que en apenas tres años logró subir a Primera División.

"Es un desafío y club lindo para hacer las cosas bien. Es un club ambicioso, que en tres años ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar al club en alto. Tenemos un gran grupo, un gran entrenador. Estamos todos en la misma línea, ahora queda trabajar y que empiece el campeonato".

¿Por qué Barcos aceptó ir a FC Cajamarca?

Finalmente, el 'Pirata' reveló por qué decidió aceptar la propuesta de FC Cajamarca. Para él, el proyecto deportivo y social del club fue clave.

"El proyecto deportivo y social que tienen. Es un club de cero, y quiero apoyar con conocimiento y trabajo a un club que tiene ambición. La vida siempre tiene revancha, uno no puede dejar de pasar oportunidades", finalizó.

En su presentación con FC Cajamarca, Hernán Barcos mostró que, aunque ya viste otra camiseta, todavía no supera su paso por Alianza Lima. Entre nostalgia y emoción, el delantero argentino dejó en claro que su cariño por el club de La Victoria sigue intacto.