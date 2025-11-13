Hernán Barcos se pronuncia tras tenso momento con Zambrano por capitanía de Alianza Lima: "Un error mío"

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos rompió su silencio y reveló a la prensa lo que sucedió en el último partido que sostuvo Alianza Lima en el que tuvo un tenso momento con Carlos Zambrano lo que desató gran controversia en el ámbito futbolístico peruano.

'El Pirata' se pronuncia

En la fecha 9 del Torneo Clausura, Alianza Lima derrotó 2-1 a Chankas, con doblete de Paolo Guerrero, quien a los 81 minutos fue cambiado por Hernán Barcos, sin embargo, previo a salir del campo de juego, 'El Depredador' le dejó la cinta de capitán a Carlos Zambrano, debido a que salió por un lado de la cancha.

Tras su ingreso, el 'Pirata' tuvo una actitud que generó controversia debido a que se observó la manera cómo este le pidió la capitanía al defensa, que muchos expresaron que no fue de buena forma.

Este jueves 13 de noviembre, a fin de acabar con las especulaciones, el delantero argentino fue abordado por la prensa deportiva tras el tenso momento vivido en Andahuaylas, en el que aclaró lo suscitado, así lo dio a conocer el periodista de Movistar Deportes, Marcello Merizalde.

"Fue un error mío, yo estaba con la cabeza un poco caliente y se la pedí a Carlos de mala manera. Le pedí disculpas, hablé con el grupo y no era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, no tenía necesidad", manifestó desde exteriores de las instalaciones de Esther Grande de Bentín, en Lurín.

Hernán Barcos sobre la cinta de capitanía: "Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente se la pedí a Carlos (Zambrano) tal vez de mala manera. Hablé con él, le pedí disculpas" @MovistarDeporPe pic.twitter.com/FvcEGNDE6m — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) November 13, 2025

¿Continuará en Alianza Lima en el 2026?

En otro momento, el ariete del cuadro blanquiazul se pronunció acerca de su continuidad en el cuadro de La Victoria para la temporada 2026, debido a que se hablaba mucho de una incertidumbre sobre ello. Al respecto, dio a conocer que aún es un tema que está en cancha del equipo.

"En lo personal el deseo es continuar, el club analiza más lo deportivo, los números que he tenido durante el año y después se tomarán decisiones. El hincha gracias a Dios siempre está apoyando pero no es decisivo a la hora de tomar decisiones para el club, para mí primero está Alianza y segundo Alianza", manifestó.

