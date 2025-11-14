Mujer de 72 años fue encontrada muerta en su casa de Los Olivos: Familiares sospechan de inquilinos

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El pasado martes 11 de noviembre, una adulta mayor de 72 años fue encontrada sin vida al interior de su casa en Los Olivos. El macabro hallazgo fue hecho por un joven que ingresó al domicilio a pedido de sus familiares ya que la mujer no había respondido a las llamadas desde hace días.

Mujer de 72 años fue encontrada muerta en su casa

Según uno de sus vecinos, el último sábado, la víctima, identificada como Erlita Cabanillas, sostuvo una fuerte discusión con uno de los ciudadanos venezolanos que se alojaban en su vivienda ubicada en la cooperativa La Libertad.

Por ello, uno de los hermanos de la mujer acudió al lugar y le pidió a un joven que entre forzando uno de los ingresos para poder conocer la situación. Fue ahí, que este chico descubrió a la señora de 72 años sin vida.

"El sábado a las 5 o 6 de la tarde escuché que estaba discutiendo con esos inquilinos que por su acento eran de nacionalidad venezolana. Ella le estaba reclamando que pague el alquiler, pero él le decía que no iba a pagar. Le dio un ultimátum de que si no pagaba el lunes lo iba a sacar con la policía. Eso fue el sábado, pero ahora la policía comenta que fue un homicidio", indicó.

Los residentes también señalaron que Erlita Cabanillas vivía completamente sola, no tenía hijos y tampoco salía de su casa con frecuencia ya que solo realizaba algunas actividades puntuales.

Familiares denuncia presunto homicidio

Los familiares de la dueña de esta vivienda pidieron a la Policía Nacional del Perú investigar el caso como un presunto homicidio ya que al interior del inmueble se encontró una arma blanca con la que le habrían quitado la vida.

Justamente, agentes de la Comisaría de Sol de Oro acudieron al llamado para cercar la escena e iniciar con las diligencias de rigor. Uno de sus hermanos señaló que la víctima había asentado una denuncia en dicha dependencia por lo que los efectivos tenían conocimientos de estos inconvenientes.

"Ha recibido amenazas de muerte. Mi hermana hizo su denuncia en la comisaría", indicó uno de los hermanos a Panamericana.

De esta manera, una mujer de 72 años, identificada como Erlita Cabanillas, fue encontrada muerta al interior de su vivienda en la zona cooperativa La Libertad, en Los Olivos. Familiares de la víctima piden investigar el hecho como un homicidio ya que culpan directamente a los inquilinos de nacionalidad venezolana.