Histórico club peruano deberá seguir en la Liga2: Fallo del TAS rechazó su recurso y anuncia cambios

Tras no conseguir el ascenso a la máxima división del fútbol peruano, un histórico club buscó una segunda vía a través del Tribunas Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés). Sin embargo, esta entidad internacional rechazó el recurso que presentó, por lo que la próxima temporada deberá seguir en la Liga2.

¿De qué club se trata?

El equipo en cuestión es el Carlos Manucci de Trujillo, que durante el 2025 disputó la segunda división nacional, pero estuvo lejos de tentar por el ascenso. En la fase regional acabó quinto, con la última plaza para el grupo campeonato, donde repitió la misma ubicación, lejos del vencedor FC Cajamarca.

Los 'carlistas' presentaron su apelación a inicios de año, tras perder la categoría en la pasada campaña, al acabar en la penúltima ubicación. El reclamo del cuadro trujillano se sostenía en que tanto Sport Boys como UTC de Cajamarca no cumplieron todos los requisitos para disputar la Liga1 2025, esto finalmente no procedió y así lo anunció.

"El Club Social y Deportivo Carlos A. Manucci informa que hemos sido notificados con la parte dispositiva del laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que rechaza nuestro recurso. Los fundamentos serán analizados cuando sean formalmente comunicados", indica el comunicado.

Sobre ello, afirma que esto significa que "abre una etapa y cierra otra" para la junta directiva, que buscará traspasar la administración a alguien que logre los objetivos deportivos. Por tal motivo, asegura que no le dará la dirección a "personas inescrupulosas, pseudo dirigentes o iniciativas que pretendan fines ajenos al interés institucional".

En búsqueda de inversionistas

Para dar un giro radical a la actualidad de la institución, el Manucci anunció que están en búsqueda de inversionistas y empresarios nacionales e internacionales. Ellos deberán ser respetuosos y cuidar al club, continuando con el trabajo serio y profesional en curso. Estos son los requisitos para los interesados.

Asumir íntegramente la situación patrimonial del club (activos y pasivos, tangibles e intangibles).

Presentar un proyecto sólido de mediano y largo plazo, con buenas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento y transparencia.

Preservar y potenciar el desarrollo deportivo y formativo, la marca y el vínculo con la comunidad.

Le pidió a su hinchada mantenerse unidos y que juntos con la dirigencia, asumirán el reto de continuar con lo avanzado.

El histórico Carlos Manucci que no pudo subir de categoría en cancha, comunicó que tampoco lo pudo hacer a instancias del VAR, por lo que seguirá en la Liga2. Por esto razón, comenzarán un nuevo proceso de cara al futuro.