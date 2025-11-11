Selección Peruana llegó a Rusia tras dos días de viaje y entrenó pensando en amistosos

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras más de 48 horas viajando por medio Europa, la Selección Peruana ya se encuentra en territorio ruso para lo que serán los amistosos por fecha FIFA ante el anfitrión y Chile. Como se recuerda, el combinado patrio tuvo una serie de complicaciones en su partida desde suelo nacional debido a inconvenientes con la aerolínea.

Lamentablemente, la Bicolor perdió las conexiones que tenía planificadas por lo que su llegada a la nación dirigida por Vladimir Putín se convirtió en un verdadero periplo. Por suerte, un grupo de hinchas recibió al plantel de jugadores con saludos y hasta con bocadillos del país.

Selección Peruana cumple su primer entrenamiento en Rusia

Luego de instalarse en el hotel de concentración, la Selección Peruana realizó su primer entrenamiento y por ende Fabio Gruber trabajó por primera vez con el plantel del equipo de todos.

🚨 La selección peruana 🇵🇪 llegó a Rusia. Los recibieron con bocadillos de la panadería rusa y en el aeropuerto algunos hinchas aprovecharon en fografiarse con los seleccionados. 🛬🇷🇺



pic.twitter.com/a1cSFk8rNN — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 11, 2025

Junto a los referentes del equipo como Pedro Gallese, Miguel Araujo, Luis Abram, entre otros, Manuel Barreto dirigió estos trabajos en el Zenit Training Base, pero bajo una temperatura mínima de 4 grados.

Como se recuerda, este será la única sesión de entrenamientos de cara el duelo de este 12 de noviembre ante Rusia. Todo hace indicar que pondrá el mismo equipo que alineó ante el combinado mapocho en la fecha FIFA del mes de octubre salvo por la inclusión de Alex Valera en reemplazo del no convocado Luis Ramos.

La Selección Peruana enfrentará a Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde las 12:00 (horario peruano). Por suerte, tras este encuentro tendrá varios días para trabajar ya que recién el martes 18, a la misma hora, tendrá a Chile como rival en Shochi.

Francesco Andrealli 🇮🇹 y Philipp Eisele 🇩🇪 presentes en la primera práctica de la Selección Peruana en Rusia.



Video: FPF. pic.twitter.com/16UGkw1Xlz — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) November 11, 2025

Fabio Gruber emocionado de jugar en la Bicolor

Uno que los hinchas quieren ver es el central del FC Nürnber, Fabio Gruber quien recientemente fue llamado por Manuel Barreto para este par de amistosos. El jugador de 23 años dejó en claro que está bastante nervioso, pero que afrontará este reto con la mejor predisposición y así demostrar su valía para el combinado patrio.

"Ahora nos vamos a Rusia. Es algo realmente increíble. Estoy un poco nervioso, por supuesto. Sería mentira decir que estoy totalmente tranquilo. Pero estoy muy emocionado por lo que se viene", contó.

De esta manera, la Selección Peruana llegó a Rusia tras más de dos días de viaje y realizó su primer entrenamiento antes de enfrentar al local y a Chile en esta fecha FIFA.