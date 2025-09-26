Hito en el skateboarding: Brasileño Sandro Dias batió dos récords Guinness al saltar desde un edificio

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El skateboarding latinoamericano vivió uno de sus momentos de mayor esplendor este viernes 26 de setiembre. El brasileño Sandro Días de 50 años, se lanzó desde la rampa instalada en un edificio de 22 pisos en Porto Alegre, Brasil, y logró batir dos récords Guinness en esta disciplina extrema.

Descendió a más de 100 Km/h

La altura desde la que descendió el skater fue de 55 metros, subiendo gradualmente hasta los 70, de los 88,9 m que tiene la estructura del Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). La rampa contaba con un revestimiento de madera contrachapada a medida, perfecto para que Dias pueda deslizarse.

Bautizada como la 'rampa de skate definitiva' por los fanáticos, el deportista extremo alcanzó una velocidad máxima de 103.8 km/h. Funcionarios del Guinness World Records lo certificaron como "el drop más alto en un quarter pipe temporal" y "la velocidad más rápida en un quarter pipe temporal".

🚨 2 new world records on the world's biggest ramp. that's a 70m drop. bah! 🇧🇷



🛹: Sandro Dias

📍: Porto Alegre, Brazil

🤝: Prada pic.twitter.com/Gs8JQB4iWC — Red Bull (@redbull) September 26, 2025

Tras el hito realizado, el brasileño precisó que planeó este salto hace 13 años. "Sabía que era posible, pero casi imposible de conseguir. Por muy lejanos que parezcan tus sueños, ¡nunca renuncies a ellos!", sostuvo.

La leyenda del skate convirtió en realidad una antigua leyenda creada por los patinadores locales durante décadas. La forma que tiene este edificio gubernamental, llegó a inspirar varias historias, además de ser fuente para varios memes virales.

¿Cómo se construyó la rampa?

Cerca de un mes demoró la construcción de esta pendiente. Para ello, se colocaron paneles de madera contrachapada a lo largo de la curva exterior del edificio. El revestimiento temporal no sólo protegía la fachada del edificio, sino que también permitía a Dias montar en una línea suave y controlada de arriba abajo.

Al final de la misma, se colocaron varias almohadas de choque, que se utilizan frecuentemente en el Moto GP. Estas sirvieron para amortiguar el impacto del patinador cuando completó el trayecto.

La construcción de la rampa.

Para conseguir el salto, el veterano deportista se preparó por 10 meses. Su entrenamiento consistió en colocarse un chaleco de 40 kilos en rampas modificadas. Enfrentó simulaciones de fuerzas G y alcanzó hasta 136 km/h en pruebas de pista. Llegó a subirse a aviones para sentir el impacto de estas fuerzas en su cuerpo.

De esta forma, el patinador brasileño Sandro Dias, batió dos récords Guinnes al saltar de un edificio a una altura de 70 metros. Este hito en el skateborading le permitió descender a una velocidad de 103.8 km/h.