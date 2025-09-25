Ignacio Buse se cobró su revancha ante Thiago Monteiro y ya está en cuartos del Challenger de Lisboa

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La racha de Ignacio Buse sigue extendiéndose. El tenista peruano se enfrentó al brasileño Thiago Monteiro y se cobró su revancha, al imponerse en sets corridos con parciales 7-6 y 6-4, para meterse a los cuartos de final del Challenger 100 de Lisboa, en Portugal.

Buse sigue sin ceder sets

El número 116° del ranking ATP se midió ante un rival que lo privó del Challenger de Santiago de Chile, cuando lo superó por 7-5 y 7-6. En esta ocasión, el buen momento de la primera raqueta nacional prevaleció y no dejó lugar a dudas de su bien nivel, que reflejó en el resultado.

Buse consiguió el primer quiebre de partido en el cuarto game de la primera manga, sin embargo, no pudo sostener la ventaja y el natural de Ceará se lo igualó en el octavo. El set se resolvió en un reñido tie break, en el que Monteiro llegó a tener una bola para cerrarlo, pero un error no forzado terminó siendo clave para la remontada del 'colo'.

Buse seals it in style 😎#ATPChallenger pic.twitter.com/tm2SZLIAeJ — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 25, 2025

En el segundo periodo la historia cambió y el brasileño no pudo ante el ritmo del tenista peruano, que en el séptimo juego quebró de nuevo. En esta oportunidad, no le permitió a su rival emparejar, y al servicio, cerró con una dejada cerca de la net, para llevarse el encuentro en dos horas y siete minutos.

Para la siguiente ronda, 'Nacho' se verá las caras con el argentino Marco Trungelliti, quien llega de superar al neerlandés Guy Den Ouden (6-1 y 6-2). El único historia entre ambos fue en la semifinal del Challenger de Heilbronn, en Alemania, con victoria del peruano y posterior título en el torneo.

Gonzalo Bueno le siguió los pasos

La segunda raqueta nacional, Gonzalo Bueno (257°), también tuvo una jornada positiva, al meterse entre los ocho mejores en el Challenger de Buenos Aires. El trujillano venció por 6-3 y 7-6 al italiano Francesco Maestrelli, séptimo preclasificado del cuadro principal.

Buenos Aires Challenger-CH 75 🇦🇷



Octavos de final



🇵🇪 Gonzalo Bueno (211 ATP) d. 7 🇮🇹 Francesco Maestrelli ( 154 ATP) 6-3/7-6(3)



Gonzalo Bueno (257 ATP) dio un paso firme en el Challenger de Buenos Aires al derrotar en 8vos de final al italiano Francesco Maestrelli (154... pic.twitter.com/pXbzNY9DJ0 — Atperu oficial (@ATPeruoficial) September 25, 2025

En la siguiente instancia, el peruano de 21 años se medirá ante el tenista local Nicolás Kicker (299°), que se tumbó a su compatriota y experimentado jugador Facundo Bagnis en sets corridos.

Con esto, Ignacio Buse continúa con su buen nivel tenístico, al imponerse a Thiago Monteiro en el Challenger de Lisboa, en Portugal, avanzando a los cuartos de final de este certamen. Por otro lado, Gonzalo Bueno tuvo un resultado similar y avanzó en el abierto de Buenos Aires de esta misma categoría.