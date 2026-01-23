Inter Miami lanza INESPERADA publicación tras denuncia sexual a jugadores de Alianza Lima

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El inicio de la Champions Tour de Inter Miami inicia su gira de pretemporada en Lima este sábado 24 de enero para enfrentar al Club Alianza Lima.

Ante la grave acusación de denuncia sexual en contra de tres futbolistas del equipo blanquiazul, el equipo encabezado por Lionel Messi lanzó un inesperada publicación en sus redes a pocas horas de su llegada a Lima.

Inter Miami lanza inesperada publicación

En medio de la grave denuncia por una presunta denuncia de abuso sexual atribuida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; cualquier anuncio respecto al próximo partido genera expectativa.

Es por ello que sorprendió que el reconocido plantel de Miami lance una publicación en sus redes sociales para todos los seguidores del equipo. En esta se observan unas fotografías de los jugadores del equipo norteamericano embarcando el vuelo hacia la capital peruana.

"Rumbo a Lima para el primer paso del Champions Tour", publicaron en sus cuentas oficiales.

Rumbo a Lima para el primer paso del Champions Tour ✈️🌎 pic.twitter.com/jvRO8NPiGm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

Con ello, el equipo liderado por el astro del fútbol mundial no solo confirmó su participación sino que evidencia que ya se encuentra rumbo hacia Lima para disputar el partido en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano rompieron su silencio

De forma casi simultánea, Miguel Trauco y Carlos Zambrano rompieron su silencio tras la denuncia por presunto abuso sexual a una joven de 22 años un día después de la acusación.

Así, este 23 de enero Miguel Trauco lanzó un comunicado a través de redes sociales donde precisa que se ha dado una "confusión y un daño injusto" tras la publicación trascendida por un medio argentino.

Por ello Trauco precisó que se someterá a las autoridades. "Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme", indicó.

A los pocos minutos, Carlos Zambrano, el último futbolista que faltaba pronunciarse, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde rechazó la acusación emitida por la joven argentina.

De acuerdo al escrito, se han difundido "versiones parciales e inexactas" que han generado una fuerte exposición mediática. "Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva", afirmó.

Estos dos últimos descargos se suman al emitido por Sergio Peña, otro de los señalados ante la grave acusación. Peña optó por pronunciarse el mismo día que fue difundida la noticia.