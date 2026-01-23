Miguel Trauco lanza TAJANTE comunicado tras ser denunciado por presunto abuso sexual

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Miguel Trauco rompe su silencio tras la denuncia por abuso sexual que lo involucra junto con Carlos Zambrano y Sergio Peña. El anuncio lo dio a través de sus redes sociales e indicó que se pone a total disposición de las autoridades.

Miguel Trauco se pronuncia

Miguel Trauco lanzó un comunicado a través de redes sociales tras haber permanecido en silencio tras la denuncia realizada por una joven de 22 años en Argentina que lo involucra en un caso de violación sexual.

La denuncia señala a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes optaron por guardar silencio tras la difusión del caso. Sin embargo, un día después de la acusación Trauco optó por dar su descargo.

Según su comunicado, "se ha generado confusión y un daño injusto" tras la publicación trascendida por un medio argentino. Así, ha sido afectado por una "exposición mediática desproporcionada".

Trauco indicó que se encuentra "tranquilo respecto a lo sucedido" y que confía en que la investigación y la "justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad".

"Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", publicó en una historia en Instagram.

Comunicado de Miguel Trauco tras denuncia sexual

Tras la denuncia realizada, los tres futbolistas del club deportivo Alianza Lima fueron separados indefinidamente hasta que se esclarezca la denuncia y se determine la responsabilidad penal de los denunciados.

Para cerrar el comunicado, el futbolista de Alianza Lima precisó que se pondrá a disposición de las autoridades "en todo lo que sea necesario" afirmando que colaborará con la justicia para determinar su participación o no en la denuncia.

Testimonio de la víctima señala a tres responsables

En entrevista con Exitosa, la periodista argentina, Mercedes Ninci, brindó detalles de la denuncia realizada por la joven de 22 años que involucra a los tres futbolistas de Alianza Lima.

Ninci mantuvo comunicación directa con la agraviada la cual indicó señaló a los tres imputados como responsables. Actualmente se están realizando las pericias de las prendas usadas por la denunciante.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, la periodista argentina, Mercedes Ninci, detalló que la joven señaló haber recibido mensajes de Carlos Zambrano por WhatsApp e Instagram tras el presunto hecho.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734... pic.twitter.com/VR8K8WLWt9 — Exitosa Noticias (@exitosape) January 23, 2026

De acuerdo a lo narrado a la periodista, la joven de 22 años junto a una amiga fueron invitadas al hotel donde los tres jugadores realizaban la concentración. Posteriormente, se habría dado el encuentro de ambas jóvenes con los deportistas con presencia de alcohol.

La investigación determinará la responsabilidad de los tres futbolistas. Al momento, Miguel Trauco rompió su silencio para descartar tajantemente su culpabilidad tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una joven en Uruguay.