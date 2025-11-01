Javier Mascherano evita pronunciarse sobre Pedro Gallese y anuncia que Inter Miami planificará fichajes al final del torneo

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, fue consultado sobre los rumores que vinculan al arquero peruano Pedro Gallese con el club donde milita Lionel Messi. El argentino prefirió mantener la prudencia y aclaró que su equipo está totalmente concentrado en el tramo final de la temporada.

"No solemos hablar de jugadores que primero están en otros clubes y segundo que no forman parte de nuestro club", declaró el entrenador en diálogo con Jax Latin Media. Además, subrayó que el momento deportivo no permite distraerse con especulaciones.

Inter Miami definirá sus contrataciones tras el campeonato

Aunque evitó hablar directamente de Pedro Gallese, Mascherano adelantó que Inter Miami intensificará su planificación de fichajes una vez concluida la actual temporada. Según sus palabras, el club ya viene trabajando en la preparación del próximo año, aunque con bajo perfil.

"El club empezará a trabajar, está trabajando de alguna manera, pero seguramente intensificará todo el tema de preparar la temporada que viene, una vez terminado el campeonato", señaló el técnico argentino.

De esta manera, el futuro del arquero peruano aún permanece abierto, mientras el Inter Miami evalúa sus necesidades deportivas para 2026. La posibilidad de que Gallese se sume al equipo de Messi dependerá de los movimientos que se realicen tras el cierre del torneo.

Despedida emotiva de Pedro Gallese en Orlando City

El viernes 31 de octubre, Orlando City oficializó la salida de Pedro Gallese tras seis temporadas en el club. Mediante sus redes sociales, la institución publicó un mensaje de agradecimiento: "Gracias por todo, 'Pulpo'. Tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato", junto a un video conmemorativo.

Gallese respondió con una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó su gratitud hacia el equipo y su afición. "Orlando City me hizo sentir en casa. Me sorprendió la decisión de no seguir juntos, pero entiendo que así es el fútbol", escribió el guardameta peruano.

De acuerdo con información de DSports, el club estadounidense no pudo igualar las pretensiones económicas del jugador, que ascendían a cerca de un millón de dólares anuales. Por ello, Gallese deberá ahora evaluar nuevas ofertas, tanto en la Major League Soccer (MLS) como en el extranjero o incluso en la Liga 1 peruana.

El futuro del portero de la selección peruana se definirá en los próximos días, mientras los rumores sobre su posible llegada a Inter Miami continúan generando expectativa entre los hinchas.