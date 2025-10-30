Pedro Gallese con futuro incierto: Orlando City no renovará contrato del peruano tras 6 años en el club

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas semanas para que el 2025 finalice por lo que los futbolistas peruanos en el extranjero vienen definiendo su futuro en sus respectivos clubes. Y aunque todo parecía indicar que Pedro Gallese seguiría en Orlando City por algunos años más, la situación cambió radicalmente tras conocer la postura de la institución.

De acuerdo a la información difundida por el periodista argentino especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, el guardameta de la Selección Peruana no seguirá en su actual equipo ya que tomaron la decisión de no renovar su contrato.

Pedro Gallese no seguirá en Orlando City

Desde hace varios días llegaba información desde Estados Unidos la cual indicaba que Pedro Gallese y la directiva de Orlando City no llegaban a un acuerdo para extender el vínculo contractual que finaliza en diciembre de este 2025.

Ahora, el hecho se confirmó a través del hombre de prensa argentino lo que deja al guardameta nacional con futuro incierto. Eso sí, el periodista aseguró que el 'Pulpo' ya viene evaluando ofertas para continuar con su carrera.

"Pedro Gallese no seguirá en Orlando City. El club ha tomado la decisión de no renovarle el contrato que vence a fin de año, según pude saber. El arquero de la selección de Perú ya evalúa sus próximos pasos", indicó en su cuenta de X.

🚨[CONFIRMADO] Pedro Gallese no seguirá en Orlando City.

*️⃣El club ha tomado la decisión de no renovarle el contrato que vence a fin de año, según pude saber. El arquero de la selección de 🇵🇪 ya evalúa sus próximos pasos. pic.twitter.com/bYgND3O6Op — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 30, 2025

El subliminal mensaje en Instagram

De momento, ni el club de la MLS ni el propio Pedro Gallese se han pronunciado de manera oficial sobre este hecho. Sin embargo, el guardameta nacional publicó hace solo unas horas una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje bastante curioso.

Según estas palabras, el peruano siente que su esfuerzo no está siendo valorado en donde se encuentro por lo que tendrá que tomar decisiones pensando en su familia y en sus seres más cercanos. Además, indica que más adelante verá los resultados de los actos que realizará en el presente.

"Lo que estás haciendo hoy, tu futuro 'yo' lo agradecerá. Si sientes que nadie valora tu esfuerzo, que menosprecian tu sacrificio; olvida la opinión ajena. No es por ellos por quien lo haces, lo haces por ti y por los tuyos (los de verdad)", subió en la red social de la camarita.

De esta manera, se conoció que Pedro Gallese no seguirá en el Orlando City luego que el propio club decidiera no renovar su contrato el cual vence a finales de año.