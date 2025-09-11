J.C. Uribe habló sobre disponibilidad de Cristian Benavente: "Si se le ha incorporado, es porque será útil"

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
El director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe, habló sobre la falta de minutos de Cristian Benavente. El 'diamante' se refirió a su disponibilidad y que si está, es porque Autuori aprobó su llegada.

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/09/2025

Uno de los 'jales' de Sporting Cristal para el torneo Clausura ha sido Cristian Benavente, el peruano-español que llegó procedente del fútbol rumano. Pero de las incorporaciones 'celestes', es el único que no ha tenido minutos, lo que Julio César Uribe, director general 'celeste', se encargó de explicar.

Benavente tendrá su momento

En diálogo con la radio del canal oficial de la Liga1, el 'diamante' habló sobre la falta de participación que ha tenido en el clausura, sin lograr alinear o ser pieza de recambio. Ante esto, el exfutbolista y director técnico, sostuvo que sus condiciones harán que tenga una oportunidad pronto con el primer equipo.

"Está adaptándose a un ritmo, a un concepto, a una forma de juego. Cuando sea requerido, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien. Porque lo que tenemos como premisa es ser buena personal, es buen profesional y tiene todas las cualidades, entonces su momento va a llegar y lo vamos a apoyar", manifestó.

Para que pueda jugar, será importante que el entrenador Paulo Autuori se decida a incluirlo. Sobre ello, precisó que si Benavente llegó al Rímac, es porque contó con la aprobación del brasileño, que sabrá cuándo será el momento idóneo para que pueda aportarle al equipo.

Lee también

"Si se le ha incorporado es porque sabe que va a ser útil. En un campeonato hay muchos imprevistos y uno siempre tiene que tener el plan A, el plan B e incluso el C, para que el equipo sostenga su productividad en la búsqueda del objetivo institucional", aseveró el 'diamante'.

Cristal no piensa en renovaciones

Al director general de los rimenses le consultaron por si ya tiene en cartera alguna renovación de cara a la temporada 2026. El actual directivo indicó que por el momento no están concentrados en ello y que priorizan la campaña actual, en la que pelean por ganar el Clausura.

"Como todo en la vida, manejo de tiempos. Adelantarse en este momento que se está disputando un título, personalmente no me parece correcto y no lo estamos haciendo. Sabemos que tenemos muy buena base y si al final, cuando terminé el campeonato determinamos que falta una incorporación, el club hará el esfuerzo", sentenció.

Lee también

Con esto, Julio César Uribe clarificó la situación actual de Cristian Benavente y sobre su debut con la camiseta de Sporting Cristal. El 'diamante' elogió sus condiciones como futbolista y que si Paulo Autuori aprobó su llegada, es porque contará con él en el momento debido.

