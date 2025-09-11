Final de la Copa Sudamericana no se jugará en Bolivia: Conmebol anunció nueva sede ¿Será Lima?

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varias semanas de especulaciones, Conmebol finalmente dio a conocer que la final de la Copa Sudamericana no se jugará en Bolivia como estaba programado. Diversos medios de otros países señalaban que los avances en el escenario elegido no habían cumplido con los avances exigidos poniendo en riesgo la realización de este encuentro.

Final de la Copa Sudamericana ya no se jugará en Bolivia

A través de un comunicado, el ente que rige el fútbol en esta parte del mundo indicó que durante la última inspección realizada al estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera, hubieron resultados desalentadores por lo que se vieron obligados a mover de ciudad este importante duelo.

"La Conmebol informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al "Tahuichi" Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronogramas de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2025", indicaron.

Conmebol confirmó que la final de la Sudamericana ya no se jugará en Bolivia.

Nueva sede para la final de la Sudamericana

La segunda parte del pronunciamiento revela que la ciudad elegida por la Confederación Sudamericana de Fútbol es la capital de Paraguay, Asunción, ya que así lo indica el protocolo establecido para las finales únicas.

Este señala que de no darse el encuentro deportivo de acuerdo a lo ya pactado, este pasará a la sede donde se realizó la final de la edición anterior. Como se recuerda, aquella vez Racing y Cruzeiro se enfrentaron en el Estadio La Nueva Olla donde los argentinos, dirigidos por Gustavo Costas, se proclamaron campeones.

"En atención a estas circunstancias la Conmebol ha resulto trasladar la sede de la final de la Conmebol Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas. Se han iniciado las conversaciones con el gobierno de Paraguay y con la APF a fin de coordinar los trabajos de organización", añadieron.

Es importante precisar que en un primer momento se indicó que el Estadio Nacional de Lima podría haber albergado este cotejo ya que la final de la Copa Libertadores también se realizará en nuestra capital. Sin embargo, esto quedó completamente descartado por el propio presidente del IPD luego de sostener una charla con Alejandro Domínguez.

De esta manera, la Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana no se jugará en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, al no presentar los avances deseados y ahora se realizará en Asunción, Paraguay.