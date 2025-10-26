Jean Ferrari rompió su silencio y se pronunció tras el tricampeonato de la 'U': "Me llena de orgullo"

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios días de tensión y suspenso, Universitario venció 2-1 a ADT de Tarma y logró el ansiado tricampeonato nacional por segunda vez en su historia. Los números y estadísticas han dejado en claro que el elenco crema es el mejor del torneo nacional en el último tiempo de la mano de Jorge Fossati y otros protagonistas fuera de la cancha.

Jean Ferrari felicita a Universitario por el tricampeonato

Actualmente, Franco Velazco es quien dirige las riendas institucionales de la 'U' tras ser ratificado por SUNAT. Sin embargo, miles de hinchas consideran que nada de esto hubiera sido posible sin la presencia de Jean Ferrari en la administración temporal.

El ahora director general de fútbol de la Federación Peruana no pudo ocultar el cariño que le tiene a Universitario por lo que le dejó un mensaje de felicitación en sus redes sociales. El directivo aseguró que ha sido un año más que complicado, pero dejó en claro que esta nueva obtención lo llena de orgullo.

En esa misma línea, Ferrari Chiabra señaló que ahora tiene un encargó aún más complicado el cual es llevar a lo más alto a la Selección Peruana.

"Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles pero, con la convicción que siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la 'U' de lejos y me llena de orgullo, felicitaciones a todos por este gran logro. Ahora el reto es más grande porque es por nuestro amado Perú, vamos por la gloria", indicó.

La leyenda del fútbol peruano

Mientras Jean Ferrari celebra este título de lejos, Franco Velazco ha señalado que Universitario es una leyenda del balompié nacional. A su vez, aseguró que la institución merengue ha dejado en claro que es el más grande del país ya que han superado a cuanto rival se le puso en frente.

Por último, hizo referencia a los 3 partidos jugados en la última semana los cuales resultaron con claras victorias y confirmaron el nuevo título de la Liga 1.

"Hemos demostrado que somos la leyenda viva del fútbol, la grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes ¿Cabe alguna duda? Hemos superado todos los obstáculos, hemos ganado 3 partidos en 6 días, sin excusas, para adelante para lograr este tricampeonato histórico para la institución. Todos los que han venido hasta Tarma no lo van a olvidar nunca", expresó.

