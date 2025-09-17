La Comisión Europea propone sanciones contra Israel en respuesta a sus operaciones militares en Gaza y Cisjordania

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Comisión Europea (CE) ha presentado una propuesta de sanciones a fin de suspender parcialmente su acuerdo de libre comercio con Israel. La razón de esta medida es una respuesta a las operaciones militares que han desatado una masacre en Gaza, así como acrecentar su ocupación en Cisjordania.

La Comisión Europea propone sancionar a Israel

Este paquete de sanciones que, incluye el aumento de impuestos a importaciones israelíes, necesitará que sea aprobado por una mayoría cualificada de los países miembros del órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE).

Además, se ha planteado sancionar a dos ministros extremistas del Gobierno Israelí, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Asimismo, la sanción recaería en diez miembros de la organización terrorista Hamás.

Cabe destacar que, este anuncio que incluye la puesta en pausa del apoyo bilateral a Israel, ocurre días después del discurso de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyer, quien propuso estas nuevas medidas contra Israel.

Today we propose to sanction extremist ministers and violent settlers, and suspend trade concessions with Israel.



And put bilateral support to Israel on hold, without affecting our work with Israeli civil society or Yad Vashem. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2025

Por su parte, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en rueda de prensa, calificó como "sólido" este paquete de sanciones contra Israel y ministros por lo suscitado también en Cisjordania.

"Hoy he presentado un sólido paquete de sanciones contra los terroristas de Hamás, los ministros extremistas del Gobierno israelí y los colonos violentos y las entidades que apoyan la impunidad que se está produciendo en Cisjordania", señaló.

La respuesta de Israel

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha dejado en claro que "las medidas contra Israel perjudicarán los propios intereses de Europa", ello tras conocerse que Bruselas ha aprobado suspender parte del acuerdo comercial con el país dirigido por Benjamín Netanyahu.

"Las recomendaciones del Colegio de Comisarios encabezado por la presidenta von der Leyen están distorsionadas moral y políticamente, y es de esperar que no se adopten como ha sucedido hasta ahora", ha manifestado el funcionario en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

The recommendations of the college of Commissioners led by President von der Leyen are morally and politically distorted, and it is to be hoped that they will not be adopted as has been the case so far.

Moves against Israel will harm Europe's own interests.

Israel will continue... — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 17, 2025

También, Gideon Saar ha señalado que "Israel seguirá luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de dañarlo mientras se encuentra en medio de una guerra existencial".

De igual forma, el funcionario israelí ha lanzado un mensaje a modo de amenaza: "Las medidas que se tomen contra Israel recibirán la respuesta correspondiente y esperamos que no se nos pida que las tomemos".

Debido a que Israel ha perpetrado ataques violentos en Gaza y Cisjordania, la Comisión Europea ha propuesto sancionar a dicho país a fin de suspender parcialmente su acuerdo de libre comercio.