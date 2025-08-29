Jhonny Vidales lamenta su ausencia en la selección: "Me ilusioné, pero hay que seguir trabajando"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Ante las bajas que ha tenido la selección peruana en ataque, Oscar Ibáñez no consideró al jugador nacional con más goles en la Liga1. Jhonny Vidales, actualmente en Melgar, ha marcado 16 goles en lo que va de la temporada, sin embargo, no bastó para tener una oportunidad con la 'blanquirroja'.

No lo consideraron

Pese a que en la primera lista Paolo Guerreo y Gianluca Lapadula no fueron convocados, y posteriormente Álex Valera salió de la nómina, no lo contactaron. Aunque habían cupos disponibles, el comando técnico no tomó en cuenta al delantero de 33 años que vive su etapa más prolífica.

"Comenzando el año, me pongo temas. Quería llegar a la selección. De un año complicado con Manucci, quería resaltar y se fueron dando las cosas. Tuve esperanzas en la primera convocatoria y ahora también estaba esperando y ahora también que pasé a Melgar que es un equipo más competitivo (empezó el año en ADT)", manifestó para Denganche.

Las bajas forzadas que tuvo Perú no le abrieron las puertas, lo que le generó expectativas de participar por primera vez en una convocatoria para unas eliminatorias. La única vez que fue llamado fue para un amistoso ante Honduras en 2012, teniendo minutos en el segundo tiempo.

"Cuando vi que hubo unas lesiones o desconvocatorias, no voy a negar que sí me ilusioné, pero hay que seguir trabajando. No puedo desanimarme porque son decisiones que uno a veces tiene que respetar", sostuvo.

Su lugar en la cancha

De tener una oportunidad en el futuro, Jhonny Vidales tiene claro en qué lugar del campo le gustaría jugar. A pesar que empezó su carrera jugando por los extremos, con el tiempo se acomodó más al medio y su aporte de gol evidencian que es la posición donde a su edad, se asienta mejor.

"De '9' o media punta. creo que hay jugadores ahora en la selección que por fuera están bien y creo que podría ayudar ahí arriba con mi estilo de juego" sentenció.

El canterano de Alianza Lima inició la campaña en ADT, pero para el Clausura fue fichado por Melgar de Arequipa. Con ambas escuadras ha conseguido 16 anotaciones, ubicándose a dos del argentino Facundo Callejo de Cusco FC.

De esta forma, Jhonny Vidales lamenta no haber tenido una oportunidad con la selección peruana para la última fecha doble de las eliminatorias. El jugador de Melgar admite que se ilusionó al ver las ausencias en la nómina, sin embargo, Oscar Ibáñez no lo tomó en cuenta, pese a sus goles en la Liga1.