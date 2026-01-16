16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El extremo izquierdo peruano Joao Grimaldo sumó sus primeros minutos con el Sparta Praga en un amistoso ante el Malmö. A penas seis después de haber sido oficializado como flamante refuerzo para la presente temporada.

Un debut amargo

El futbolista peruano de 22 años vistió la camiseta de su nuevo club frente al rival sueco en un cotejo amistoso que forma parte del itinerario de preparación que el cuadro checo viene realizando.

El exjugador de Sporting Cristal ingresó al minuto 76 causando buenas impresiones en su debut sobre el gramado. Pese a que había altas expectativas por empezar con el pie derecho, lastimosamente el Sparta Praga perdió por un tanto del ariete sueco Emmanuel Ekong.

Sin embargo, Grimaldo tendrá mayor oportunidad de mostrarse muy pronto para poder ir afianzándose en el plantel a fin de obtener un triunfo. En tal sentido, el próximo sábado 31 de enero, el Sparta Praga volverá a tener acción en la División de la República Checa) cuando visite al Dukla en un partido que podría marcar el debut oficial del peruano.

Dnešní příspěvky do kasy ©️💰 pic.twitter.com/CCcWt9q2vl — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 16, 2026

Joao Grimaldo da el salto de calidad en su carrera

El pasado 10 de enero, Joao Grimaldo, fue oficializado por el Sparta Praga como uno de sus flamantes fichajes de cara a la presente temporada. Tras un paso destacado en el FC Riga, el gigante e histórico equipo de República Checa puso los ojos en el habilidoso extremo nacional.

La información se dio a conocer a través de los canales oficiales mediante un video interactivo en el que aparece una llama y paisajes extraordinarios de nuestro país como Machu Picchu y Las Líneas de Nazca.

"El segundo fichaje del mercado invernal es Joao Grimaldo. El internacional peruano llega procedente del Partizan de Belgrado", se lee en otra publicación donde se le observa al atacante de la selecciónn peruana luciendo feliz la camiseta del cuadro checo.

De otro lado, Tomáš Rosický, exfutbolista de la selección checa, quien hoy asume el rol de director deportivo del AC Sparta Praga se desvivió en palabras de elogio para el peruano.

"Nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de la selección nacional. Es un jugador rápido, técnicamente dotado y muy activo en ataque. Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Es un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate", manifestó.

