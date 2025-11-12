Jorge Fossati dejaría Universitario: Grandes de México buscan al 'Nonno' tras tricampeonato con la 'U'

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a haber sido tricampeón con Universitario a falta de varias fechas para el final del Torneo Clausura, Jorge Fossati dejó en duda su continuidad solo días después de dicha obtención. De acuerdo a su versión, la llegada de Franco Velazco a la administración de la 'U' tras la salida de Jean Ferrari, ameritaba sentarse a renegociar el contrato que culmina recién a finales del 2026.

Jorge Fossati interesa en dos grandes de México

Y luego de poner en duda su continuidad en el elenco merengue, ahora desde México parece haber dos ofertas más que importantes por el estratega que tuvo un fallido paso por la Selección Peruana.

Gerardo González, periodista del Heraldo de México, indicó que Jorge Fossati es una de las principales opciones para llegar al Necaxa como posible reemplazo de Fernando Gago quien atraviesa por un complicado momento debido a los malos resultados.

Sin embargo, el Pumas también tendría al experimentado entrenador en el radar debido a lo hecho en el fútbol peruano. Esto debido a que Efraín Juárez, actual entrenador de los felinos no tenga éxito en el proyecto que encabeza.

"Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del futbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere en el futuro", indicó.

Revelaron la cláusula de salida de Jorge Fossati

En esa misma línea, el periodista Diego Domínguez, reveló que la clausula de salida del técnico uruguayo no sería una complicación para ambos clubes ya que solo estaría establecida en tres salarios.

"El DT de 72 años, tricampeón con Universitario de Perú, tiene una cláusula de salida (tres meses de salario) que cualquiera de los dos clubes podrían activar", añadió.

Es importante precisar que el poderío económicos de los clubes mexicanos es superior a las del fútbol peruano por lo que las negociaciones podrían avanzar rápidamente. Desde el lado de la 'U' se espera que el 'Nonno' respete el contrato que finaliza en el final del 2026 ya que Álvaro Barco ha dejado en claro que no hay nada que negociar.

De esta manera, Jorge Fossati interesaría en dos clubes grandes de México luego de haber sido tricampeón con Universitario. El estratega de 72 años ya había dejado en claro que hay que renegociar su permanencia en el elenco merengue a pesar de tener contrato.