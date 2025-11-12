Con Adrián Ugarriza de '9': El once confirmado de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo está listo para que la Selección Peruana se enfrente a Rusia en este primer encuentro por fecha FIFA en la ciudad de San Petersburgo. Por ello, Manuel Barreto definió el once titular con la sorpresa de Adrián Ugarriza como único delantero en reemplazo de Alex Valera quien partía como el elegido en la previa.

Con Adrián Ugarriza de único punta

Como era de esperarse, al arco volverá Pedro Gallese tras no haber sido convocado en el amistoso anterior ante Chile. La defensa será la misma que tuvo acción en el mes de octubre con Matías Lazo de lateral derecho y Marcos López de lateral izquierdo. Miguel Araujo y Renzo Garcés serán los centrales.

En el mediocampo también habrá variantes ya que Martín Távara será uno de los interiores junto a Jairo Concha. Como volante tapón estará el futbolista de Gremio de Porto Alegre, Erick Noriega. El jugador de Universitario, César Inga, se mantiene en el once, pero en otra posición ya que esta vez irá como extremo por la derecha.

Maxloren Castro será el extremo por izquierda dejando a Adrián Ugarriza como delantero central. Este será el once que busque un buen resultado ante Rusia considerando las complicaciones que tuvo el combinado patrio para este encuentro.

El once confirmado de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia.

El periplo peruano para llegar a Rusia

Como se recuerda, el combinado patrio tenía planeado viajar a Rusia el pasado sábado 8 de noviembre haciendo escala en París. Sin embargo, un problema de salud del piloto de la aerolínea generó que el vuelo se cancele por lo que el plantel recién pudo partir el domingo 9.

Esto ocasionó que se pierdan las conexiones ya pautadas por lo que la Bicolor pasó casi 48 horas viajando por Europa antes de llegar a territorio ruso. Recién sobre la madrugada del martes arribaron al país y en horas de la tarde realizaron su primer entrenamiento bajo las ordenes de Manuel Barreto.

Uno de los que más llamó la atención en el plantel fue Fabio Gruber quien cumplió su primera sesión de trabajos al lado de sus compañeros. El central del FC Nürnber es uno de los que se pretende observar en estos partidos debido a su presente en Alemania.

De esta manera, Manuel Barreto definió el once titular para enfrentar a Rusia con Adrián Ugarriza como único punta, Martín Távara en la volante y César Inga como extremo por la derecha.